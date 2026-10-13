Álvaro Pulido, exsocio de Alex Saab, fue señalado de 8 cargos relacionados a lavado de activos

Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano y antiguo socio del exministro venezolano Alex Saab, fue señalado de ocho cargos relacionados con lavado de dinero y soborno vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.

Pulido permanecerá bajo custodia hasta el 4 de noviembre, cuando será la audiencia de lectura de cargos a las 10AM.

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La captura de Pulido

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, explicó que el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional fue el encargado de detener a Pulido Vargas, también conocido como Germán Enrique Rubio Salas, quien tiene abiertas dos acusaciones federales ante la justicia estadounidense: una desde 2019 y la otra desde 2021.

“Sus presuntas acciones demuestran un desprecio flagrante hacia el pueblo venezolano, al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda esenciales para su enriquecimiento personal y al aprovechar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”, escribió Blanche en un mensaje en X.

Tramas de lavado de dinero

Estados Unidos anunció el 11 de octubre el arresto de Pulido Vargas bajo acusación en un tribunal de Florida de participar en dos presuntas tramas de lavado de dinero y soborno vinculadas al Gobierno del derrocado líder venezolano Nicolás Maduro.

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El nombre de Pulido Vargas aparece en el acuerdo de cooperación de la Fiscalía de Estados Unidos y Saab, señalado como presunto testaferro de Maduro.

El exministro se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero en la corte federal del Distrito Sur de Florida y reconoció que, cuando Maduro era presidente en 2015, organizó con “altos funcionarios del Gobierno” un “esquema ilegal” con “sobornos” y “pagos ilegales” del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

Un cómplice más

Entre los cómplices, Saab mencionó a Pulido Vargas, así como al chavista José Gregorio Vielma Mora, quien entonces era gobernador de Táchira, y a los colombianos Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.

Pulido Vargas enfrenta desde 2019 una acusación, que comparte con Saab, por blanqueo de unos 350 millones de dólares procedentes de una presunta trama vinculada a contratos de vivienda y al sistema venezolano de control de cambios.

En 2021 fue acusado de blanquear ganancias de una presunta trama de contratos públicos de alimentos y medicinas obtenidos mediante sobornos y con precios inflados, por los que él y sus cómplices habrían recibido unos 1.600 millones de dólares del Gobierno venezolano.

Previamente, Washington había ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a su arresto.