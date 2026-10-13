Hostigamiento contra la Policía en Ragonvalia, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un hostigamiento contra la Fuerza Pública se registró en el municipio de Ragonvalia, en Norte de Santander, cuando varios uniformados de la Policía realizaban labores de patrullaje en inmediaciones de una entidad bancaria, en el casco urbano.

Según las autoridades, los policías fueron atacados desde una zona estratégica, por lo que reaccionaron ante la acción violenta y lograron salir ilesos.

Hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados por este hecho.

El ataque se suma a los hechos de violencia contra la Fuerza Pública registrados en Norte de Santander.

Se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre las circunstancias del hostigamiento y los posibles responsables.