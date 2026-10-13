Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 oct 2026 Actualizado 18:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Hostigamiento contra la Policía en Ragonvalia, Norte de Santander

Uniformados fueron atacados mientras patrullaban cerca de una entidad bancaria.

Hostigamiento contra la Policía en Ragonvalia, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Hostigamiento contra la Policía en Ragonvalia, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Hostigamiento contra la Policía en Ragonvalia, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander.

Un hostigamiento contra la Fuerza Pública se registró en el municipio de Ragonvalia, en Norte de Santander, cuando varios uniformados de la Policía realizaban labores de patrullaje en inmediaciones de una entidad bancaria, en el casco urbano.

Según las autoridades, los policías fueron atacados desde una zona estratégica, por lo que reaccionaron ante la acción violenta y lograron salir ilesos.

Hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados por este hecho.

El ataque se suma a los hechos de violencia contra la Fuerza Pública registrados en Norte de Santander.

Se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre las circunstancias del hostigamiento y los posibles responsables.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado