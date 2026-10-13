Centro democrático convoca reunión urgente por comportamiento de concejal Carlos Dueñas

Cúcuta

Los miembros del partido Centro Democrático han convocado con carácter urgente una reunión para examinar el comportamiento del concejal Carlos Dueñas quien agredió verbalmente a un trabajador de un supermercado.

Los militantes de esa colectividad dejaron ver su rechazo, e indignación por los comportamientos que ha tenido últimamente el dirigente político.

Basilio Villamizar quien es el Presidente del Directorio Departamental dijo a Caracol Radio que “nosotros lamentamos y rechazamos estas conductas que no nos representan. Por ello estamos pidiéndole al Director del partido en la región Juan Diego Ordoñez para que convoque esta reunión y se pueda discutir las decisiones que vamos adoptar”.

Explicó además que “lo que se espera es que en este ejercicio se pueda establecer las acciones de la autoridad competente y posteriormente se proceda a aplicar una drástica sanción”.

El dirigente político al ser consultado si el concejal le había dado explicaciones al movimiento político dijo que “frente al video que ha pedido perdón el concejal Dueñas, no hay mucho que explicar...”