🔴 EN VIVO: Atlético Madrid vs. Manchester, partidazo por Champions League: minuto a minuto online
Tercer partido en toda la historia entre ambos equipos.
Atlético de Madrid y Manchester United protagonizan uno de los partidos más relevantes de la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League. En el Metropolitano se vuelven a ver las caras luego de cuatro años.
Españoles e ingleses se medirán por tercera oportunidad en toda la historia. Los únicos dos enfrentamientos datan de los octavos de final de la Championes en 2022, cuando en la ida quedó 1-1 y la vuelta terminó 0-1 a favor de los Colchoneros.
Por el lado del conjunto de Diego Simeone, llegan tras vencer en el más reciente duelo al Alavés por 1-2 en la fecha 8 de la Liga de España. Ocupan el segundo lugar con 19 unidades, por detrás de las 24 del Barcelona.
Los Diablos Rojos, por su parte, dejaron escapar el fin de semana una victoria que parecía encaminarse. Terminaron 1-1 contra Tottenham por un gol al minuto 90+2′ de los Spurs.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de Atlético Madrid vs. Manchester United
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Bruno Fernandes (Manchester United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Manchester United 0.
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Manchester United 0.
Remate fallado por Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda de libre directo.
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Youri Tielemans (Manchester United).
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Decisión del VAR: No Fue Gol Atlético de Madrid 1-0 Manchester United.
GOL ANULADO POR EL VAR: Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Mano de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pablo Barrios.
Lee Kang-In (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Ayden Heaven (Manchester United).
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrey Santos (Manchester United).
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marcus Rashford (Manchester United).
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Lisandro Martínez.
Falta de Lee Kang-In (Atlético de Madrid).
Andrey Santos (Manchester United) ha recibido una falta en campo contrario.
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Carlos Baleba (Manchester United).
Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) remata al larguero, remate con la izquierda desde fuera del área de libre directo.
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Lisandro Martínez (Manchester United).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Baleba (Manchester United) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Bruno Fernandes con un centro al área.
Corner,Manchester United. Corner cometido por Jan Oblak.
Remate parado por bajo a la izquierda. Bryan Mbeumo (Manchester United) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Youri Tielemans.
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Bruno Fernandes (Manchester United) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Marcus Rashford (Manchester United) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lisandro Martínez después de un pase en profundidad.
Corner,Manchester United. Corner cometido por Marcos Llorente.
Remate rechazado de Bryan Mbeumo (Manchester United) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Youri Tielemans.
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Remate parado por bajo a la izquierda. Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ayden Heaven (Manchester United).
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Manchester United 0. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Álex Baena.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento