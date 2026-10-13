🔴 EN VIVO: Atlético Madrid vs. Manchester, partidazo por Champions League: minuto a minuto online

Atlético de Madrid y Manchester United protagonizan uno de los partidos más relevantes de la fecha 2 de la fase de liga de la Champions League. En el Metropolitano se vuelven a ver las caras luego de cuatro años.

Españoles e ingleses se medirán por tercera oportunidad en toda la historia. Los únicos dos enfrentamientos datan de los octavos de final de la Championes en 2022, cuando en la ida quedó 1-1 y la vuelta terminó 0-1 a favor de los Colchoneros.

Por el lado del conjunto de Diego Simeone, llegan tras vencer en el más reciente duelo al Alavés por 1-2 en la fecha 8 de la Liga de España. Ocupan el segundo lugar con 19 unidades, por detrás de las 24 del Barcelona.

Los Diablos Rojos, por su parte, dejaron escapar el fin de semana una victoria que parecía encaminarse. Terminaron 1-1 contra Tottenham por un gol al minuto 90+2′ de los Spurs.

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