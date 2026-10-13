¿Cuánto dura el curso de militar en Colombia? Servicio militar, carreras oficiales y suboficiales

En Colombia, las personas que quieran ingresar y permanecer en las Fuerzas Armadas de Colombia pueden escoger por distintas modalidades o entidades militares:

Ejército Nacional de Colombia.

Armada de Colombia.

Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según el objetivo y tiempo que se le quiere dedicar a la institución pública. Algunos buscan cumplir con el servicio militar obligatorio, mientras que otros buscan permanecer y completar una carrera militar.

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¿Cuánto dura el servicio militar obligatorio en Colombia?

De acuerdo con la Ley 2384 de 2024 el servicio militar, es obligatorio para hombres y voluntario para mujeres. El tiempo de servicio depende de la formación académica que tenga el aspirante, que está establecido de la siguiente manera:

Bachilleres académicos: 12 meses.

12 meses. No bachilleres académicos: 18 meses.

Que cuentan con los siguientes requerimientos:

Estar entre 18 y 23 años con 11 meses.

Ser ciudadano colombiano.

No haber definido previamente la situación militar.

Ser declarado apto tras superar los exámenes de aptitud física, médica, odontológica y psicológica.

tras superar los exámenes de aptitud física, médica, odontológica y psicológica. Inscribirse previamente en la plataforma oficial de la entidad militar en donde se quiera prestar el servicio.

Durante este tiempo, los incorporados reciben formación militar básica y participan en actividades prácticas que la entidad requiere.

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¿Cuánto dura la carrera militar en Colombia?

El tiempo de formación depende de la modalidad de ingreso, el programa académico y los requisitos establecidos por cada entidad militar.

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Oficiales o curso regular

Para iniciar el proceso de formación como oficial, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos por cada institución.

La formación regular para oficiales tiene una duración aproximada de cuatro años, equivalentes a ocho semestres, en las escuelas de formación de cada institución:

Ejército Nacional: Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC).

Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC). Armada de Colombia: Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (ENAP).

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (ENAP). Fuerza Aeroespacial Colombiana: Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (EMAVI).

Al finalizar el curso, pueden obtener un título profesional y el grado militar inicial establecido para su fuerza y modalidad de formación.

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Suboficiales

Otra alternativa es ingresar a los programas de formación para suboficiales. El Curso de Suboficial tiene una duración aproximada de dos años y pide cumplir los requisitos establecidos por las escuelas de formación de cada entidad militar:

Ejército Nacional: Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá (EMSUB).

Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá (EMSUB). Armada de Colombia: Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”.

Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”. Fuerza Aeroespacial Colombiana: Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Pese a que la formación regular para suboficiales puede durar alrededor de dos años, es importante revisar la convocatoria de cada institución, pues existen modalidades especializadas con periodos de preparación diferentes.

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Oficiales del cuerpo administrativo

Las Fuerzas Militares también cuentan con procesos de incorporación para profesionales que desean prestar sus servicios en áreas administrativas, técnicas o especializadas, de acuerdo con las necesidades de cada institución.

Esta modalidad está dirigida a personas que ya cuentan con formación académica profesional en áreas requeridas por la Fuerza Armada. Es por ello que el proceso no necesariamente tiene la misma duración que el curso regular para oficiales o suboficiales.

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