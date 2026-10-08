ESMIC abre convocatoria para formar oficiales del Ejército: requisitos y cómo inscribirse

Colombia

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) está invitando a los jóvenes colombianos a dar el primer paso hacia una carrera profesional y militar, con formación en Ciencias Militares y la posibilidad de complementar su perfil académico en diferentes áreas del conocimiento.

En ese sentido, los jóvenes que sueñan con asumir nuevos retos, liderar equipos y construir un proyecto de vida al servicio de Colombia pueden hacer parte de la convocatoria 2027-1 para la carrera de las armas, que tiene un ingreso previsto para el 15 de enero de 2027, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber sobre este proceso de formación y cómo participar.

Una formación que combina profesión y vocación de servicio

Ingresar a la ESMIC significa iniciar un proceso de formación en Ciencias Militares durante cuatro años, correspondientes a ocho semestres. A esto se suma la posibilidad de seleccionar cuatro opciones de carrera complementaria entre Ingeniería Civil, Derecho, Administración Logística, Educación Física y Relaciones Internacionales, ampliando las alternativas de formación académica de los futuros oficiales. La carrera de las armas está dirigida a jóvenes que desean asumir el desafío de convertirse en oficiales del Ejército Nacional, en un proceso que contempla diferentes etapas de evaluación y selección.

Durante el proceso, los aspirantes presentan pruebas que incluyen evaluaciones psicométricas, exámenes médicos, prueba física de tierra y agua, prueba de inglés, entrevista con un oficial superior y visita domiciliaria, entre otras etapas establecidas por la institución, ya que este proceso permite que quienes aspiren a ingresar conozcan desde el comienzo las exigencias propias de una formación que combina preparación académica, física y personal.

También existen beneficios económicos

La convocatoria contempla diferentes descuentos para determinados grupos. Los hijos de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército Nacional, activos, retirados o con pensión por invalidez, pueden acceder a un 30% de descuento en la matrícula académica.

Asimismo, los aspirantes pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas cuentan con un 30% de descuento; las familias con más de un hijo adelantando su formación militar y profesional en la ESMIC tienen un 10% de descuento para el segundo hijo; y quienes hayan prestado servicio militar tienen derecho al 100%, de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como gratuidad en el concepto de matrícula para quienes se encuentren en el nivel A, B o C del Sisbén.

Tenga en cuenta que los descuentos no son acumulables y el aspirante solo puede aplicar a uno de ellos.

¿Quiénes pueden participar? Así puede inscribirse

A la convocatoria 2027-1 pueden aplicar jóvenes menores de 21 años al momento del ingreso, que sean bachilleres o que estén cursando grado. También deben cumplir los demás requisitos relacionados con nacionalidad, antecedentes y resultados de las pruebas Saber 11.

A su vez, tenga en cuenta que la inscripción y las comunicaciones oficiales del proceso se realizan a través de los canales institucionales de la Escuela Militar. Es importante tener en cuenta que la ESMIC no autoriza intermediarios ni tramitadores para gestionar inscripciones, pagos, citaciones, resultados o admisiones.

Para ampliar la información e inscribirse en la convocatoria, puede acercarse a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, ubicada en la Calle 80 n.º 38-00, Bogotá, o inscribirse haciendo clic aquí.