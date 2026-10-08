Las lluvias en Bello generaron el colapso de un muro, árboles caídos y casas destechadas

Bello- Antioquia

La alcaldía de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, una vez realizada la atención de las emergencias por el fuerte aguacero, entregó un reporte de las situaciones que fueron registradas por los organismos de socorro que llegaron a las zonas impactadas por los fuertes vientos.

Según el reporte, se atendieron 11 novedades; de estas, siete caídas de árboles en los barrios Santa Rita, Santa Ana, Los Búcaros, Rincón Santo, Fontidueño, Las Cabañas y Puerto Bello. También dos casas destechadas y el colapso de un muro en los barrios Puerto Bello, La Gabriela y Parque Principal Santander. En ninguno de los eventos hubo personas lesionadas.

Mientras que en el barrio Santa Rita, también de Bello, la quebrada se desbordó, generando inundación en las vías. En cuanto a Zamora, también se registró una inundación porque la cantidad de agua fue tal que los desagües no pudieron evacuarla.https://x.com/CaracolMedellin/status/2107934848371638719?s=20