Sorpresiva declaración de Rafael Dudamel tras expulsión de Leyser Chaverra con Cali: “Somos humanos”

Deportivo Cali le puso fin a una racha de cinco victorias consecutivas por Liga Colombiana. Durante la decimocuarta jornada del campeonato, el equipo vallecaucano empató 0-0 con Deportivo Pereira en el Estadio Santiago de las Atalayas (Yopal).

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Aunque no huvo anotaciones en el encuentro, sí hubo un hecho que modificó el normal desarrollo del mismo. Al minuto 35 de partido, Leyser Chaverra vio la cartulina roja de manera directa, luego de que el juez central revisara en el VAR una agresión contra un defensor rival.

Frente a esto, el equipo azucarero tuvo que arreglárselas con 10 hombres en campo por más de una hora. Asimismo, se trata de la segunda expulsión consecutiva en el equipo, recordando que en la jornada anterior, ante Alianza Valledupar, el protagonista fue Gustavo Cuéllar.

Sorpresiva declaración de Rafael Dudamel tras expulsión de Leyser Chaverra

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Rafael Dudamel se refirió a la expulsión de Leyser Chaverra. Aunque se esperaba una crítica contra el defensor, su DT optó por bajarle dramatismo al asunto, reconociendo que “somos seres humanos, nos podemos equivocar”.

“Estas son acciones que no debemos cometer y ponen en riesgo el resultado en otras ocasiones. El equipo ha tenido una respuesta acorde a jugar con inferioridad numérica. Que esto como lo de Cuéllar contra Alianza no puede ocurrir. Somos seres humanos, nos podemos equivocar y a partir de ahí vamos a seguir creciendo como equipo. No podemos quedar en esa situación de un hombre menos”, expresó.

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Respecto al panorama general, el entrenador calificó de “circunstancial” el hecho de volver a recibir una roja en medio de un partido duro, aunque advirtió que “lo conversaré” con el equipo para evitar que ese tipo de situaciones ocurran nuevamente.

“El aspecto emocional siempre será importante dentro de la forma que deba prepararse el jugador para afrontar el partido. Hemos sufrido una expulsión y contra Alianza también, creo que es circunstancial porque el equipo no había venido sufriendo en ese aspecto. Lo conversaré para tomarlo en cuenta y estoy seguro que nos servirá de aprendizaje”, señaló.

Y complementó: “Debemos darnos cuenta lo riesgoso que es dejar el equipo con 10. Todo esto sucede desde el ímpetu, el deseo de ganar, pero hay que hacerlo de manera más controlada”.

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