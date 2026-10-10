Tabla de posiciones de LaLiga: así quedó con la goleada del Barcelona y la victoria del Real Madrid

Tabla de posiciones de LaLiga: así quedó con las victorias de Barcelona y Real Madrid. (Photo by David Ramos/Getty Images) / David Ramos

Concluída la fecha FIFA de septiembre y octubre, volvieron a competencias las ligas europeas. En España, los líderes FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid no dejaron dudas al ganar sus respectivos compromisos, correspondientes a la octava fecha de LaLiga 2026-27.

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Barcelona goleó con nómina alterna

Como si el tiempo no hubiera pasado, el Barcelona retomó el campeonato local después de tres semanas de parón con la misma autoridad exhibida hasta entonces y derrotó este sábado 10 de octubre en el Spotify Camp Nou al Getafe (3-0) con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Kounde.

El gol del inglés en el segundo minuto encarriló un triunfo que el brasileño afianzó sobre la media hora de juego y el francés sentenció en la segunda parte.

Una victoria, la octava en otras tantas jornadas, que iguala el mejor inicio liguero en la historia del club, el del curso 2013-14 bajo las órdenes del argentino Gerardo ‘Tata’ Martino.

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Real Madrid sufrió en medio de polémica

El Real Madrid se impuso por 1-0 en la visita del Villarreal al Santiago Bernabéu en la octava jornada de LaLiga EA Sports, en un encuentro en el que Yan Diomande anotó su primer gol de blanco y Vinícius terminó expulsado por agarrar del pelo a Saliba.

Se adelantó el Madrid, cuando Valverde filtró un pase desde la frontal del área para Diomande, que recibió, se giró y disparó por bajo a portería mientras los defensas del Villarreal pedían fuera de juego. El asistente anuló el tanto en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y el gol subió al marcador.

El Madrid estaba incisivo y Vinícius aprovechó esa dinámica para hacer el 2-0. Sin embargo, el VAR llamó al colegiado: el brasileño había tirado del pelo a Saliba en su carrera hacia la portería. No solamente anuló el gol de Vinícius, sino que lo expulsó con roja directa.

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