Premier League 2026: tabla de posiciones tras victorias de Arsenal y Chelsea y empate del Manchester

Luego de 20 días de inactividad en la Premier League, producto de la fecha FIFA internacional, se reanudaron las acciones en Inglaterra con partidazos y resultados que encienden las lucha en la tabla de posiciones de la temporada 2026-2027.

A continuación los resultados de los partidos de la fecha 6 de la competición inglesa:

Arsenal 2-1 Leeds

Fue el primer partido de la jornada. Tras una etapa inicial sin goles, para el complemento lo pasó a ganar Leeds con una anotación de James Justin al minuto 55′ tras pase de Gudmundsson. Sin embargo, Arsenal despertó y logró la igualdad al minuto 62′ con anotación de Ricardo Calafiori y lo terminó ganando con el gol de Bruno Guimaraes al 70′.

Chelsea 5-1 Bournemouth

Una de las goleadas de la jornada la protagonizó el conjunto londinense. En tres minutos de partido ya iba 2-0, gracias a los goles de Jordan Henderson (2′) y Morgan Rogers (3′). Ya en el segundo tiempo, Joao Pedro puso el 3-0 parcial al 46 y Evanilson descontó al 51′. Joao Pedro selló su doblete al 67′ y el último también fue de Jordan Hernderson (70′).

Sunderland 0-2 Brighton

Las Gaviotas salieron triunfadoras de su visita al Stadium of Light. Luego de un primer tiempo sin muchas acciones, para el complemento la visita logró marcar gracias a Maxim de Cuyper al 53′ y Jaouen Hadjam al 90+’3.

Ipswich Town 2-1 Fulham

Ipswich consiguió su tercer triunfo de la temporada y envió al Fulham de Álvaro Arbeloa al fondo de la tabla. Empezó ganando la visita con gol de Ryan Sessegnon al minuto 55′, pero en los últimos minutos dejó pasar el triunfo luego de que Abdoul Ouattara convirtiera al 88′ y Dara O’Shea marcara el de la victoria para los locales al 90+1′.

Aston Villa 2-2 Brentford

Gran partido en el Villa Park que terminó en empate. El primer gol fue de la visita gracias al gol de Yarmolyuk al minuto 10, pero Nicolas Jackson convirtió al 12′ para el empate 1-1. Luego John McGinn pasó a liderar a los Villanos al 77′ y dos minutos más tarde regresó la igualdad, que luego sería definitiva, con el gol de Kristoffer Ajer.

Manchester United 1-1 Tottenham

Los Diablos Rojos parecía que se quedaban con una victoria en Old Trafford, pero la dejaron ir. Marcó Bryan Mbeumo al minuto 73′ luego del pase de Matheus Cunha. Tottenham se quedó con uno menos al 78′ por la expulsión del uruguayo Rorigo Bentancur, pero al 90+2′, tras un centro de costado, Dominic Solanke conectó y puso el empate final.

Otros partidos de la fecha 6 de Premier League

Domingo 11 de octubre

- Hull City vs. Everton / 8:00 a.m.

- Crystal Palace vs. Nottingham Forest / 8:00 a.m.

- Liverpool vs. Manchester City / 10:30 a.m.

Lunes 12 de octubre

- Coventry vs. Newcastle / 2:00 p.m.