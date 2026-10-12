Liberan en zona rural de Maicao a funcionario del ICBF secuestrado en julio

El funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), David Rafael Rodríguez Gómez, recuperó su libertad después de permanecer 72 días secuestrado. El hombre, oriundo de Uribia, La Guajira, fue liberado en una zona rural de Maicao, poniendo fin a más de dos meses de incertidumbre para sus familiares.

De acuerdo con la información conocida, la liberación se produjo en un procedimiento en el que habrían participado el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Tras quedar libre, Rodríguez Gómez fue trasladado para recibir una valoración médica antes de reencontrarse con sus seres queridos.

Más de dos meses en cautiverio

Su secuestro ocurrió el 30 de julio de 2026 y generó preocupación entre sus familiares, compañeros de trabajo y habitantes de Uribia. Durante la búsqueda, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $150 millones por información que permitiera establecer su paradero. Su regreso estuvo marcado por el emotivo encuentro con su padre, David Rodríguez Viloria, y su hermana Eissa Rodríguez, secretaria de Asuntos Indígenas del municipio.

Hasta el momento, no se han esclarecido públicamente todos los detalles del secuestro ni se ha confirmado quiénes estarían detrás del hecho. Aunque se ha mencionado una posible finalidad extorsiva, las autoridades deberán determinar las circunstancias de la retención, la identidad de los responsables y si hubo capturas relacionadas con el caso.