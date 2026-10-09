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09 oct 2026 Actualizado 19:44

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Nuevo ataque con drones a una vivienda familiar en el Catatumbo

En el lugar se encontraban varios menores de edad.

Nuevo ataque con drones a una vivienda familiar en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Nuevo ataque con drones a una vivienda familiar en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Nuevo ataque con drones a una vivienda familiar en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.
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Catatumbo

Un nuevo ataque con drones se registró la mañana de este viernes 9 de octubre en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander, afectando la vivienda de una familia.

De acuerdo con lo informado por líderes sociales del municipio, el hecho se presentó en el corregimiento Luis Vero.

En la vivienda afectada por el explosivo vivían una mujer, madre cabeza de hogar con sus cuatro hijos menores de edad, de uno, seis, siete y nueve años.

A pesar de la gravedad del ataque, tanto la mujer como los niños salieron ilesos.

Este hecho vuelve a generar preocupación por la violencia que golpea a la región del Catatumbo.

  • Catatumbo
Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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