Aqualia detectó conexión irregular de agua en Montevideo I, en Villa del Rosario, Norte de Santander

Aqualia detectó conexión irregular de agua en Montevideo I, en Villa del Rosario. Foto: Aqualia.

Villa del Rosario

Mientras Aqualia ejecutaba una obra de reposición y ampliación de más de 800 metros de red de distribución en el municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, fue instalada una conexión irregular en el barrio Montevideo I, que pretendía surtir del vital líquido a más de 20 familias.

De acuerdo con las directivas de la empresa, esta conexión irregular se realizó en horas de la noche, cuando los obreros no estaban en el lugar.

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“Aqualia hizo una ampliación de la red de acueducto. Fue una inversión de aproximadamente 350 millones de pesos. Estamos en las pruebas finales, pruebas de lavado, presión y desinfección y nos damos cuenta que en las horas de la noche de ayer se hizo esta conexión irregular, una conexión fraudulenta”, dijo a Caracol Radio, Ledys Quintero, Jefe de Operaciones de Aqualia en Villa del Rosario.

Quintero aseguró que esta conexión irregular pone en riesgo a más de 130 familias del sector.

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“Estas conexiones en primer lugar ponen en riesgo de contaminación cruzada a estos a estos hogares, porque al ser conexiones antitécnicas pueden generarse filtraciones y de hecho ya ha sucedido, eso es una cosa que sucede cuando hay conexiones irregulares. Lo otro es que al quitarle agua a la red, pierde el objetivo la obra que es suministrarle agua a estas 130 viviendas con la continuidad y la presión que se necesita”.

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¿Qué consecuencias legales tienen las conexiones irregulares de agua?

Durante la entrevista, Quintero recordó que este tipo de conexiones fraudulentas pueden acarrear sanciones a los responsables.

“Es un delito que está tipificado en el Código Penal Colombiano, se llama defraudación de fluidos, da penas de cárcel”.

Este viernes 9 de octubre, empleados de Aqualia y los obreros responsables acudieron al lugar con la Policía Nacional para adelantar las acciones pertinentes en dichas conexiones irregulares.