Caso del peaje La Parada: Juzgado de Cúcuta anuló actuaciones y dio 10 días para corregir demanda

Cúcuta

El proceso judicial relacionado con el peaje La Parada, ubicado sobre la Autopista Internacional que conecta a Villa del Rosario, Norte de Santander, con Cúcuta, tiene un nuevo capítulo: El Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta ordenó rehacer las actuaciones procesales e inadmitió la demanda presentada por la Unión Temporal Peajes Nacionales contra el municipio y la Inspección de Policía.

De acuerdo con la decisión dada a conocer este 8 de octubre del 2026, el Juzgado resolvió:

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PRIMERO: ADOPTAR la MEDIDA DE SANEAMIENTO dentro del proceso de la referencia consistente en DECLARAR LA NULIDAD lo actuado desde el auto adiado 09 de abril de 2026, incluyendo los autos de fecha 07 de mayo y 20 de agosto de 2026, de conformidad a la expuesto en la parte motiva de esta providencia.

dentro del proceso de la referencia consistente en lo actuado desde el auto adiado 09 de abril de 2026, incluyendo los autos de fecha 07 de mayo y 20 de agosto de 2026, de conformidad a la expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INADMITIR la demanda presentada por la Unión Temporal Peajes Nacionales contra el Municipio Villa del Rosario – Inspección de Policía, en ejercicio del medio de control de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Así mismo, en esta nueva decisión se da a conocer que “De conformidad con lo establecido en el artículo 170 del CPACA, se concede el plazo de diez (10) días para que la parte actora corrija lo señalado, so pena de rechazar el medio de control”.

Finalmente, el Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta ordenó “NEGAR las solicitudes de intervención como terceros interesados de los señores Miguel Ángel Flórez Rivera y María Isabel Hernández Carrasco, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

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Recordemos que el peaje La Parada fue blanco de la activación de un carro bomba por parte del ELN en febrero del año 2025, dejando daños estructurales del más de 90%. Desde entonces, el cobro de este peaje está suspendido y se viene adelantando una disputa jurídica por parte de veedores y comunidad en general, quienes piden que este peaje sea retirado definitivamente.