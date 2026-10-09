SOFA 2026: ¿Cuánto cuestan las boletas y quiénes entran GRATIS? Consulte horarios y actividades

Desde este jueves 8 de octubre, Corferias abre sus puertas a sus visitantes en Bogotá interesados en sumergirse en el universo de la cultura ‘geek’, durante la edición 2026 del Salón del Ocio y la Fantasía, SOFA.

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En el SOFA se dan cita los fanáticos del arte digital, el anime, la cultura asiática, el k-pop, la ilustración, el cómic, entre muchas más expresiones, en 23 pabellones con actividades e invitados especiales.

¿Cuáles son los horarios por día del SOFA 2026?

El SOFA 2026 se lleva a cabo en Corferias, Bogotá, del 8 al 12 de octubre.

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Los horarios de apertura y cierre para cada día son los siguientes:

Jueves 8 de octubre: 12 del mediodía a 8 de la noche.

12 del mediodía a 8 de la noche. Del viernes 9 al domingo 11: 10 de la mañana a 8 de la noche.

10 de la mañana a 8 de la noche. Lunes (festivo) 12 de octubre: 10 de la mañana a 7 de la noche.

¿Cuánto cuestan las entradas para el SOFA 2026?

Las entradas para el SOFA 2026 se pueden comprar en internet a través de la página oficial del evento y también en la taquilla de Corferias durante los días del evento, con los siguientes precios, según el día:

Jueves y viernes: $31.000

$31.000 Sábado, domingo y lunes: $38.000

También existe la modalidad Family Pass, que permite adquirir entradas para cuatro personas y en cuyo caso la boleta para el jueves y viernes sale a $28.000, mientras que domingo y lunes queda en $34.000.

También es posible adquirir el SOFA PASS para todos los días del evento para una persona por $145.000.

¿Quiénes pueden entrar gratis al SOFA 2026 y qué descuentos hay en boletería?

SOFA 2026 se acoge a la política denominada “Iniciativa 770”, a partir de la cual se ofrece entrada gratuita a la feria para los menores de 7 años y mayores de 70 años, acreditando su edad con el respectivo documento de identidad.

Adicionalmente, el evento ofrece 10 % de descuento para la compra de boletería en taquilla a quienes utilicen tarjeta de la franquicia Visa como método de pago.

Actividades, programación e invitados en el SOFA 2026

El SOFA 2026 ofrece a sus asistentes actividades relacionadas con cosplay, cultura gamer, manga, anime, ciencia ficción, creación de contenido, música y tecnología.

La feria acoge 23 pabellones con diversas temáticas y más de 450 experiencias. Entre los espacios del evento se destacan:

Hobby Center, Aldea Medieval, Festival Miniaturas, The Exhibition (Zona Retro), Cultura Gamer (Arena Gamer) y Beta Test Fest: desde juegos de rol, de mesa y coleccionismo hasta videojuegos, pruebas de software, desarrollo independiente y más. Pabellones 1, 17, 18, 22 y 23.

desde juegos de rol, de mesa y coleccionismo hasta videojuegos, pruebas de software, desarrollo independiente y más. Pabellones 1, 17, 18, 22 y 23. Arte Urbano, Ciudad Artistas y emprendimientos locales: SOFA tendrá espacios dedicados a artistas del grafiti, artes gráficas, ilustración y diseño independiente en general. Pabellones 4, 19 y 20.

SOFA tendrá espacios dedicados a artistas del grafiti, artes gráficas, ilustración y diseño independiente en general. Pabellones 4, 19 y 20. Pasarela Cosplay: En este espacio se darán cita los fanáticos y artistas del cosplay y la moda alternativa. Pabellón 8.

En este espacio se darán cita los fanáticos y artistas del cosplay y la moda alternativa. Pabellón 8. Festival Rapsodia: Tarima para conciertos y actividades musicales con bandas en vivo, música de anime, k-pop y más.

También habrá destacados invitados internacionales que van desde cosplayers, artistas drag, músicos, comediantes y más.

Los actores de doblaje tendrán un espacio destacado en la feria durante el evento central SOFA Late Night, que contará con Humberto Vélez, célebre voz de Homero Simpson por varios años, Romina Marroquín (Anna de Frozen, Juddy Hopps de Zootopia y más) y Óscar Flores (Din Djarin, El Mandaloriano, y el Rey Helado de Hora de Aventura, entre otros personajes).

Recuerde visitar la página del evento para consultar la programación completa.

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