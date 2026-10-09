Conozca el nuevo monumento de Bogotá: “La Rockera”, un homenaje al icónico Rock al Parque

El aniversario número 30 de Rock al Parque, el festival emblemático de la ciudad de Bogotá, se celebra este fin de semana del 10 al 12 de octubre. Como es usual, el Parque Simón Bolívar será el punto de encuentro para tres días de Rock totalmente gratis. Hoy, a propósito del cumpleaños del evento, la Alcaldía de Bogotá, junto a la Secretaría Cultural y el IDARTES, entregó a “La Rockera ”, una escultura de 3.87 metros de alto y 1.200 kilos que estará localizada de manera permanente en el Parque Simón Bolívar, en el acceso por la calle 63.

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Se trata de una figura femenina, de pelo corto negro audífonos con taches en la cabeza y una estrella en el ojo, pues está inspirada en una de las asistentes al festival que llamó la atención de Maquiamelo, el artista colombiano que la construyó. Está hecha del bronce de 30 mil balas recicladas, pues se busca poder “construir memoria desde el arte, la memoria sensible. No solamente la memoria de nuestras dificultades y tragedias, sino también la memoria de nuestras fiestas”, compartió la Secretaría de Cultura.

Así las cosas, “La Rockera” representa “la movida musical de esta ciudad” ,quiere ser símbolo de la juventud, del arte en el espacio público y de un festival que, según el alcalde Carlos Galán es “una escuela, un lugar de encuentro, una manera de reconocernos todos en Bogotá, de aprender a convivir.”

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La figura femenina busca reivindicar también el papel que han jugado las mujeres en la escena musical: “Así como se ha representado la belleza siempre con la mujer, también creo que la actitud rockera la puede representar muy bien y más que bien, una mujer”, explicó Rafael Melo (Maquiamelo).

Los primeros borradores de La Rockera aparecieron después de que la mujer en quién se inspira y que participaba en un pogo en el festival, llamara la atención del artista.

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¿Qué significa Rock al Parque en Bogotá?

La primera edición de Rock al parque sucedió en Bogotá en 1995 y superó toda expectativa. Se inscribieron 170 bandas nacionales con el ánimo de tocar de manera gratuita en el que se convertiría en un evento emblemático de la cultura y la música en Bogotá. Al final, 42 de estas fueron seleccionadas para tocar en la primera edición junto a 2 bandas internacionales. Con esto se confirmó lo que sus fundadores, Julio Correal y Mario Duarte ya anticipaban, la escena local musical necesitaba salir de los bares y los garajes, necesitaba más espacio, una tarima, y

“fue el comienzo de un sueño que no solo cambió el panorama musical de Bogotá, sino que se convirtió en un fenómeno cultural.”

-Mario Duarte.

Rock al Parque 1995 Ampliar Rock al Parque 1995 Cerrar

Para 1995, Mario Duarte era miembro de La Derecha, una banda bogotana que buscaba oportunidades en escenarios más grandes. Eran pocos los espacios para tocar en la ciudad. Julio Correal, una de las figuras más nombradas en la industria musical colombiana, estuvo de acuerdo y se encargó de reunir a las personas necesarias en el sector público para que el festival empezara a surgir.

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Así las cosas, Rock al Parque se convirtió en política pública de apoyo a la música. Se celebra una vez al año durante tres días y ha sido escenario de grandes artistas cómo Charly García, Luis Alberto Spinetta, Julieta Vengas, Bándalos Chinos, Zoé, Dr Krápula, Kraken y muchos más, convirtiéndose así en un evento referente para toda la región latinoamericana.