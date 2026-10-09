¿Por qué Armenia es una de las ciudades más costosas del país según el Dane? economista responde

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Armenia

Inflación anual subió al 6,29 % en septiembre, confirmó el DANE

Armenia fue la segunda ciudad más cara de Colombia en la inflación anual de septiembre por encima del promedio nacional, con 7.00% solo superada por Medellín.

Los sectores que más incrementaron fueron muebles y artículos para el hogar, alimentos, educación, alojamiento, agua, gas, electricidad.

El índice de precios al consumidor en el mes de septiembre fue del 0.37%. La ciudad de Armenia estuvo por debajo de promedio nacional mensual en este índice y se ubicó sexta con la capital con menos inflación en septiembre con 0.24%.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el economista Juan Vásquez coordinador del Observatorio Económico de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Armenia explicó “Armenia acumuló la mayor inflación del año entre las ciudades del Índice de Precios al Consumidor, en el mes de septiembre acumuló 0.24%, ocupando la posición 18 entre las 23 ciudades, fue una inflación baja en términos comparativos”

Sin embargo, en el año corrido, es decir, entre enero a septiembre de 2026 acumula 6.55%, ocupando la primera posición dentro de estas 23 ciudades. Y anual, es decir, entre octubre 2025 a septiembre 2026, acumula el 7% que es la posición número dos en el conjunto de ciudades.

¿En qué sectores se marca el aumento?

Economista: hay que decir que para Armenia como para el conjunto de lo que es la RAP Eje Cafetero, Armenia supera al país en alojamiento y servicios públicos, 7.75% frente a 4.94% en el promedio nacional.

En enseres domésticos, con un aumento de 1.58% frente al promedio nacional. Vestido y calzado con 1.31% frente al promedio nacional. Otros bienes y servicios, 1.06% y comunicaciones, 0.9%. En esas cinco divisiones tiene la mayor variación o comparte con Manizales, por ejemplo, en la parte de los vestidos, 3.97%.

Los alimentos van en sentido contrario, acumula menos de lo que es el promedio nacional, 7.76% frente a 8 por ciento y 0.44% frente a 0.78% en el mes de septiembre. En los 12 meses, la brecha de alojamiento es de 2.34%, en seres, 1.74%.

El turismo muy afectado

Como hipótesis, plantea que los arrendamientos, tarifas de servicio y combustibles domésticos podrían estar detrás del aumento en los alojamientos, lo que obviamente está presionando los precios en este conjunto de rubros.

En cuanto a restaurantes, hoteles, la presión es en toda la región. En los 12 meses, 9.57% en Armenia y esto hace que, obviamente el turista siente el incrementa que son los hospedajes y los servicios de restaurante, aunque también para el local.

¿Qué implicaciones para la ciudad de Armenia?

Vivienda y enseres pesan más que en el resto del país, como ya se indicó. Armenia tiene unos canales que comparte con Pereira y Manizales, básicamente en lo que es restaurantes, hospedajes, servicios, y todo lo relacionado con el turismo, puntualizó el economista.