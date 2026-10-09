Desde la cumbre mundial, el gremio de turismo pide endurecer leyes contra la explotación infantil

Niños y niñas participan en una marcha, durante el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de niños y adolescentes, este sábado en Asunción (Paraguay). / Nina Osorio ( EFE )

ACTUALIDAD

En la cumbre mundial de turismo organizada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en la isla de Malta en el Mediterráneo uno de los principales temas abordados fue la protección de los niños y niñas en el marco de las dinámicas de turismo.

Gloria Guevara, CEO del WTTC, hizo un llamado a los gobiernos del mundo a endurecer los marcos legales, mejorar su aplicación y reforzar la cooperación transfronteriza para combatir la explotación infantil.

“Las empresas no pueden resolver este reto solas. Los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de reforzar los marcos legales, mejorar la aplicación de la ley y garantizar que quienes explotan a los niños afronten consecuencias reales”, afirmó Guevara.

En medio de la conversación de la que también participaron The Bicester Collection, ECPAT International y la representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, se citó un estudio que hizo la organización en el que participaron más de 50 organizaciones de 25 países.

Estas empresas que tienen un alcance anual de casi mil millones de personas coincidieron en que 7 de cada 10 de sus afiliados consideran que la protección de la infancia es una prioridad.

“El sector ha invertido en formación del personal, mecanismos de denuncia, programas de sensibilización y evaluaciones de riesgos, además de establecer alianzas con fuerzas de seguridad y organizaciones especializadas para detectar y prevenir la explotación”, indicó Guevara.

En ese sentido, Guillaume Landry, director ejecutivo de ECPAT International, advirtió sobre el riesgo de que las empresas sean utilizadas para explotar a menores.

“Los niños forman parte del negocio de los viajes, el turismo y el entretenimiento: como huéspedes, como familiares de los empleados, como miembros de las comunidades locales y como participantes en las experiencias y los servicios que ofrecemos. Protegerlos de quienes pudieran intentar aprovecharse de nuestras empresas para explotarlos es una responsabilidad que no podemos pasar por alto”, indicó en el evento.

Vale la pena resaltar que este llamado al ejecutivo se suma al compromiso asumido en la Cumbre Mundial del WTTC de 2025 en Roma, donde más de 100 altos directivos se adhirieron a la Promesa Compartida y reconocieron que la protección de la infancia es de los principales pilares en la crecaión de empresas turísticas.