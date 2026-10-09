Debate: ¿Qué cambia en Colombia tras sumarse a la declaración internacional contra el aborto?

Unas horas después de que Colombia se distanciara del “concepto de derechos sexuales y reproductivos“, se conoció una nueva decisión.

Se trata de la adhesión a Colombia al Consenso de Ginebra, una coalición de más de 40 Estados, quienes consideran que “no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo”.

Hoy en 6AM W, las representantes Ana Erazo por el Pacto Histórico y Carol Borda del Movimiento de Salvación Nacional, hablaron sobre lo que podría representar esta decisión para Colombia, donde el aborto es libre hasta la semana 24 de gestación, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional que establece que la madre gestante puede acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo de forma libre, segura y sin necesidad de cumplir ninguna causal o requisito especial.

Para la representante del Pacto Histórico, las decisiones del Gobierno de Abelardo De La Espriella están girando hacia una “ultraderechización que nos va llevar a la eliminación de nuestros derechos como mujeres“.

Por su parte, la representante del Movimiento de Salvación Nacional, resalta que es importante tener en cuenta de que a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, en Colombia el aborto “no es un derecho”.

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