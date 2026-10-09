Terremoto 10 de agosto: ¿Cómo ha atendido el Gobierno la emergencia y cómo va la reconstrucción?

Dos meses desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente de Colombia el 10 de agosto y que dejó una emergencia de grandes proporciones: el balance oficial reportaba 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 105 desaparecidas, además de 364 rescatadas según el último reporte de la UNGRD, en una emergencia que alcanzó 500 municipios de 16 departamentos y dejó 486.917 personas afectadas.

Desde las primeras horas posteriores al sismo, las autoridades nacionales y territoriales concentraron sus esfuerzos en la atención humanitaria y actualmente en la recuperación de los territorios en diferentes frentes. el gobierno decretó emergencia económica, social y ambiental, por 30 días para flexibilizar subsidios de vivienda, brindar ayudas de alojamiento transitorio y protección a los mercados de arrendamiento y materiales.

Adición al presupuesto

Incluso en las últimas horas, el Gobierno le pidió al Congreso, tramitar con mensaje de urgencia, un proyecto para modificar el Presupuesto General de la Nación en la vigencia del 2026, para adicionar 2,7 billones de pesos, que estarían destinados principalmente a atender la emergencia del terremoto 10 de agosto. Estos recursos serían dirigidos al Fondo Milagro, que fue oficializado en el último consejo de ministros, para financiar asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Además, el proyecto plantea un traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos para prevenir una eventual crisis energética y anticiparse al periodo asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Con la adición, el presupuesto de la Nación en la vigencia 2026, que está alrededor de $546.9 billones a más de $548 billones, para seguir cumpliendo con la atención a las las necesidades más urgentes de las familias que resultaron afectadas, respaldar a los comerciantes afectados y contribuir a la reactivación de la actividad productiva.