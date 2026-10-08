Luis Díaz y el Bayern Múnich vuelven a jugar luego de 3 semanas: Rival, día y hora del partido

Luis Díaz y el Bayern Múnich regresarán a escena después de 22 días. La Bundesliga se estará reanudando a partir de este viernes, luego de lo que fue el parón de tres semanas que vivió el fútbol europeo, a raíz de la fecha FIFA.

Tanto el Bayern como Lucho disputaron su último compromiso el pasado 18 de septiembre, día en el que el club Bávaro goleó 7-0 al Union Berlin. A pesar de la holgada diferencia, el extremo guajiro no se hizo presente en el marcador, ni con goles ni con asistencias.

Bayern Múnich se ubica en la segunda posición de la Bundesliga con 10 puntos, dos menos que el líder Borussia Dortmund, en la primera plaza tras registrar puntaje ideal al cabo de cuatro fechas.

Lucho busca encarrilar la temporada

Después de haber sido pieza clave en el equipo del técnico belga Vincent Kompany en la temporada 2025/2026, Luis Díaz no ha tenido el mejor arranque con el Bayern Múnich, lo cual lo ha pasado de ser un titular indiscutido y uno de los jugadores con más minutos a convertirse en el primer cambio del equipo.

En siete partidos disputados, entre Liga de Campeones, Bundesliga, Supercopa y Copa de Alemania, Lucho apenas ha logrado convertir un gol, todavía sin reportarse con asistencias. El guajiro suma 528 minutos de juego, para un promedio de 75.4 minutos por encuentro, todavía una cifra bastante buena.

Díaz llega a este partido con varias semanas de reposo. El extremo guajiro no fue convocado a la Selección Colombia para los pasados tres partidos amistosos, dado que, según reveló el técnico Néstor Lorenzo, se acordó darle un descanso tras lo que fue la exigente pasada temporada, su participación en el Mundial 2026 y lo que había sido el inicio de la presente campaña.

Día, hora y próximo rival

Bayern Múnich volverá a jugar este sábado 10 de octubre, cuando reciba al Augsburgo en el estadio Allianz Arena. Dicho compromiso, válido por la quinta fecha del fútbol alemán se disputará a partir de las 8:30AM, hora colombiana. El minuto a minuto del partido podrá seguirse por la página de caracol.com.co.