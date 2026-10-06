Pereira será sede del primer Encuentro Regional del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

Pereira

La jornada genera especial expectativa en Risaralda por el proceso de recuperación que enfrenta el departamento después del terremoto del pasado 10 de agosto. La reconstrucción de las zonas afectadas ya fue definida por el Departamento Nacional de Planeación como uno de los pilares que deberá tener en cuenta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se espera conocer qué proyectos, recursos y mecanismos podrían quedar incorporados en esta hoja de ruta nacional.

Otro de los asuntos que estará sobre la mesa es el Fondo Milagro, en medio de la necesidad de avanzar de la atención de la emergencia hacia una etapa de recuperación y reconstrucción de largo plazo. El encuentro podría permitir conocer cómo se articularán las necesidades de Pereira y Risaralda con las inversiones que defina la Nación para los próximos cuatro años.

La agenda también contará, según la información suministrada, con la participación del ministro de Defensa, en una jornada que reunirá a autoridades nacionales y regionales. El resultado de este encuentro será clave para establecer qué planteamientos de Risaralda logran avanzar dentro del proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo y cómo se traducirán en proyectos concretos para la región.

El evento iniciará a las 8:30 a.m. y su instalación estará a cargo de Julián Buitrago, director del DNP y el presidente Abelardo De La Espriella, tiene prevista su intervención hacia el mediodía, en una agenda que pondrá a la región nuevamente en el centro de las decisiones del Gobierno Nacional.

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Pereira tendrá medidas especiales por la visita presidencial

Los motociclistas que circulen con acompañante por las vías cercanas al Aeropuerto Internacional Matecaña tienen restricciones desde las 5:00 a.m. de este martes 6 de octubre.

Dicha restricción permanecerá vigente en los alrededores de la terminal aérea hasta que finalice la visita presidencial y se produzca la salida del mandatario de la región.

No será la única medida. Durante la jornada también estará prohibido el porte de armas traumáticas, neumáticas y de fogueo, así como el uso de capuchas, máscaras y otros elementos que impidan la identificación de las personas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, indicó que otra de las medidas establece controles para impedir el traslado de escombros, cilindros de gas y líquidos inflamables por las zonas incluidas dentro del dispositivo de seguridad.

“Tenemos 400 de nuestros policías a disposición para brindar seguridad al señor presidente y a las personas que asistan al evento, el Ejército y demás autoridades también se han unido este esquema que está garantizado”, afirmó el coronel Ochoa.

Restricciones para drones y licor

El decreto contempla igualmente la prohibición del uso de drones en un radio de dos kilómetros alrededor de los lugares donde se desarrollen los eventos de la agenda presidencial.

También habrá restricciones para el expendio y consumo de bebidas embriagantes en las zonas establecidas por las autoridades durante la visita.

Para facilitar la movilidad estarán disponibles corredores alternos como la Variante La Romelia–El Pollo y la vía Condina, especialmente durante los momentos en los que se produzcan desplazamientos de la caravana presidencial.

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La recomendación para quienes deban movilizarse este martes por sectores cercanos al aeropuerto es anticipar sus desplazamientos y tener en cuenta que las medidas comenzarán desde las 5:00 de la mañana y permanecerán hasta la salida del presidente de Pereira.