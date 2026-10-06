No los dejaré solos: De la Espriella brindará asistencia a exmilitares detenidos por crimen de Moïse

Mucha incertidumbre hay sobre el futuro de los 17 exmilitares colombianos detenidos y procesados en Estados Unidos por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella reiteró su respaldo a los 17 exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos: “No los voy a dejar solos”

Frente a esto, el mandatario les ordenó a los ministros de Defensa, general (r) Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, brindar asistencia jurídica a los militares detenidos, y entregar apoyo económico a sus familiares mientras se establece la responsabilidad individual en el magnicidio ocurrido en julio de 2021.