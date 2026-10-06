HOY: De 9 de la mañana a las 4 de la tarde, el día sin carros y sin motos en Bucaramanga

Bucaramanga

Más de medio millón de vehículos no podrán circular por los cuatro municipios del área metropolitana de Bucaramanga durante siete horas, entre las nueve de la mañana y las cuatro de la tarde pues se celebra el día sin carros y sin motocicletas.

El horario de la restricción vehicular se mantuvo, pese a que un ciudadano interpuso una acción de tutela que buscaba que la jornada se iniciara a las seis de la mañana. De la acción judicial dio cuenta Jahir Manrique, director de Tránsito durante una entrega de motocicletas a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Para algún sector de la opinión pública, el día sin carros y sin motocicletas no es más una jornada extendida de pico y placa pues los vehículos podrán circular en el periodo de mayores emisiones contaminantes, desde la madrugada hasta las 9 de la mañana y luego en la tarde en el regreso a casa luego del trabajo.

Álix Johanna Rojas Borja, directora del Área Metropolitana de Bucaramanga afirmó que los carros eléctricos podrán circular durante todo el día porque son cero emisiones.

En este martes 6 de octubre no estará vigente el pico y placa para los taxis.