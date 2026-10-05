“Es una nueva revictimización”: hermana de Rosa Elvira Cely por incumplimiento de reparación

Caracol Radio habló con Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira Cely quien aseguró que la fecha la Secretaria de Salud de Bogotá no ha cumplido con la reparación que se ordenó luego de una demanda a la entidad.

De acuerdo con lo relatado por la familia, la Secretaría debía hacer un acompañamiento psicosocial y médico, el cual no se ha recibido hasta la fecha. Sumado a esto, tenían que hacer una reparación económica que tampoco se ha hecho realidad.

“Es una nueva revictimización, es un nuevo daño que nos hace, es una falta de respeto para nosotros como familia Rosa Elvira Cely. Pero otra vez están revictimizando a mi hermana en su memoria, porque finalmente es una sentencia que ya salió, que tienen que pagar y nos siguen tomando del pelo”, aseguró Adriana a este medio.

Agregó, “hoy, a 2026, todavía no hay una reparación justa, y todas las todas las instancias ya fueron, ya las pasamos. Y finalmente, ese es el ese es el resultado. No nos responden, no hay acompañamiento psicosocial, no hay reparación económica, y tampoco quieren responder por los años que no han pagado.

¿Qué dice la Secretaría de Salud?

Por medio de un comunicado la Subred Centro- Oriente aseguraron que el incumplimiento de esta reparación , en gran parte, se debe a la intervención que tuvo la subred por parte del Gobierno.

“Una vez culminada la medida de intervención y retomada la administración de la Subred, la actual Gerencia, bajo la dirección de la doctora Ana María Cobos Baquero, se encontró con un alto pasivo pendiente de atender, relacionado con pago de multas, sanciones y sentencias condenatorias ejecutoriadas en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. toda vez que durante este periodo no se provisionaron los recursos necesarios para atender de manera suficiente y oportuna las mismas, como tampoco se pagaron”, aseguraron.

Y agregaron, “desde el inicio de su gestión se han venido adelantando acciones encaminadas a identificar, organizar y priorizar las obligaciones judiciales a cargo de la entidad, así como a gestionar las fuentes de financiación necesarias para atenderlas, dentro de las posibilidades presupuestales y financieras de la Subred”.

Finalmente, indicaron que, “se ha venido adelantando mesas de trabajo orientadas a revisar el estado y las condiciones de pago de la obligación a su cargo, en cuyo marco se han logrado avances significativos. Actualmente, la entidad se encuentra atenta a la suscripción del correspondiente acuerdo de pago, con el propósito de dar cumplimiento a la obligación en el menor tiempo posible, así como a las medidas de atención psicosocial determinadas por el despacho judicial”, concluyeron.