DT del Barranquilla reveló el secreto para vencer a Junior y Millonarios en la tanda de penaltis

Barranquilla FC continúa dando batacazos en la Copa Colombia 2026. Luego de haber eliminado de manera sorpresiva al Junior, ahora repitió hazaña en el mismo Romelio Martínez, esta vez frente a Millonarios.

Durante la fase de octavos de final, el equipo atlanticense logró sacar un valioso empate a uno (1-1) en condición de local y posteriormente, en la tanda de penales, terminó imponiéndose de manera histórica por 5-4.

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DT del Barranquilla fue entrevistado en El VBAR

Dayron Pérez, entrenador del Barranquilla FC, habló en exclusiva con El VBAR sobre lo que fue aquel histórico triunfo sobre Millonarios en Copa y contó detalles sobre cómo afrontan las tandas de penales al interior de la nómina.

“Después de cada evento, queda disfrutar con mesura y responsabilidad. Nos compete pasar la página rápidamente, porque en dos días tenemos un viaje para enfrentar un partido por el Torneo de la B”, señaló en un tono sumamente calmo.

Y complementó respecto a la ilusión que se genera de cara a lo que viene: “La sensación es muy positiva, la institución está contenta con dos situaciones que nunca había vivido en toda su historia. Eso es motivo de alegría y ver que el proyecto va por buen camino, creciendo y evolucionando”.

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Adicionalmente recalcó que las buenas presentaciones ante Junior y Millonarios “las hemos tenido también con 3-4 partidos en la B”, aunque no se han podido repetir las hazañas porque “no hemos contado con la fortuna de tener a favor esos errores que se han manifestado y no nos han permitido sumar”.

Incluso puso como ejemplo el tanto del empate albiazul, cuando “hubo una situación puntual con nuestro arquero, que en la salida no tomó de manera correcta el rechazo y le quedó a Mackalister para empujarla”.

Ahora bien, quedó en evidencia la experiencia adquirida debido a que “el equipo trató de meterse nuevamente en partido, no quedarse en eso, entender que había minutos para sacarlo adelante y esa fue la clave”.

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DT del Barranquilla reveló el secreto para vencer a Junior y Millonarios en la tanda de penaltis

Uno de los aspectos más llamativos de este Barranquilla FC es que venció tanto al Junior como a Millonarios en la tanda de penales, manteniendo una efectividad prácticamente perfecta. Sobre lo anterior, confesó Dayron Pérez:

“Dentro de la planificación de las sesiones de entrenamiento, no tenemos los penales como un estímulo, sino que parte desde la disposición de ellos. Después de la jornada, ellos se quedan 10-15 minutos y lo toman como apuestas, entonces se retan entre ellos y lo estimulan prácticamente diario. Eso ha sido el éxito, pero más por voluntad de ellos, no de nosotros. Lo tienen como un hábito y coincidencialmente se ha visto en esos dos enfrentamientos de Copa”.

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Por otro lado, sobre la fiabilidad en materia defensiva, Pérez apuntó que se trata de“un equipo joven, fresco, que puede mantener los ritmos de alta intensidad y lo puede repetir en varias situaciones”.

“Logré adapatarme y entender en el contexto que estoy que se trata de un proyecto muy joven de formación continua. Son jugadores que vienen de categorías menores y cuando no son tenidos en cuenta, van y compiten en sus categoría. Los entrenadores debemos entender que el error va ser parte de su aprendizaje y mejoría. Lo hemos aceptado, convivir con eso nos afecta en situaciones complejas, pero corporalmente tratamos de llevarlo por dentro y por fuera solo respaldar a los muchachos por las condiciones que tienen”, concluyó.