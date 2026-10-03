🔴 EN VIVO | Tolima vs Boyacá Chicó por Liga Colombiana: Siga transmisión y el minuto a minuto
El conjunto de casa persigue un triunfo con su nuevo cuerpo técnico, buscando consolidarse entre los ocho.
El Deportes Tolima recibirá en el Manuel Murillo Toro al conjunto de Boyacá Chicó, en cumplimiento de la fecha 13 del torneo clausura. El local enfrentará el partido ocupando la octava posición con 18 unidades, siete más que su rival, que es decimocuarto pero con un partido menos respecto a la mayoría de equipos que tiene por delante.
En caso tal de sumar de a tres, el equipo de la capital musical subiría parcialmente hasta la quinta casilla con los mismos puntos que Millonarios, que actualmente es cuarto.
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En el caso del equipo ‘Ajedrezado’, debe sumar obligatoriamente de a tres si quiere seguir en la lucha por entrar en los cuadrangulares finales. Además, es uno de los equipos que peligra en la tabla del descenso, de hecho, a fecha de hoy está en el puesto 19 de dicha clasificación, lo que le da pase directo a la segunda división.
🔴 TRANSMISIÓN del partido EN VIVO:
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Remate fallado por Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Brayan Rovira.
Jorge Hurtado (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Cristian Blanco (Boyacá Chicó).
Fuera de juego, Boyacá Chicó. David Agudelo intentó un pase en profundidad pero Santiago Mera estaba en posición de fuera de juego.
Shean Barbosa (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Shean Barbosa (Deportes Tolima).
Estiven Sarria (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Guzmán (Deportes Tolima).
Jacobo Pimentel (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Shean Barbosa.
Jan Angulo (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Mera (Boyacá Chicó).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento