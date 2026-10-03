🔴 EN VIVO | Tolima vs Boyacá Chicó por Liga Colombiana: Siga transmisión y el minuto a minuto

El Deportes Tolima recibirá en el Manuel Murillo Toro al conjunto de Boyacá Chicó, en cumplimiento de la fecha 13 del torneo clausura. El local enfrentará el partido ocupando la octava posición con 18 unidades, siete más que su rival, que es decimocuarto pero con un partido menos respecto a la mayoría de equipos que tiene por delante.

En caso tal de sumar de a tres, el equipo de la capital musical subiría parcialmente hasta la quinta casilla con los mismos puntos que Millonarios, que actualmente es cuarto.

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En el caso del equipo ‘Ajedrezado’, debe sumar obligatoriamente de a tres si quiere seguir en la lucha por entrar en los cuadrangulares finales. Además, es uno de los equipos que peligra en la tabla del descenso, de hecho, a fecha de hoy está en el puesto 19 de dicha clasificación, lo que le da pase directo a la segunda división.

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