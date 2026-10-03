🔴 EN VIVO Águilas vs Jaguares por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto del partido

El conjunto de Córdoba buscará conseguir su segunda victoria del semestre y salir de lo más bajo de la tabla.

Águilas Doradas recibirá a Jaguares de Córdoba por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll este sábado 3 de octubre en el estadio Cincuentenario de Medellín a las 2:00 PM hora colombiana. Los Felinos buscarán conseguir su segunda victoria en condición de visitante.

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