Desaparece un avión con seis personas a bordo en el Atlántico, frente a Massachusetts

Un avión Gulfstream en el que viajaban 6 personas ha desaparecido frente a las costas de Nantucket (Massachussetts), por lo la Guardia Costera de Estados Unidos ha puesto en marcha un operativo de búsqueda.

“El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda esta ubicada frente a a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100”, informó la Guardia Costera esta mañana de sábado.

El dispositivos incluye medios aéreos y marítimos, desplegados después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con el avión y éste desapareciera de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte.

Según datos de registro, la aeronave era utilizada como avión medicalizado de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

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