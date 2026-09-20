Fortaleza vs Junior: siga EN VIVO el partido de la fecha 11 en Liga Colombiana

La jornada dominical del fútbol colombiano inicia en la capital del país con el duelo entre Fortaleza y Junior de Barranquilla, dos equipos que se encuentran por fuera del grupo de los ocho.

El panorama del cuadro caribeño es poco alentador: 3 puntos sumados de 21 posibles, balance que llevó a la directiva a dar por terminado el contrato de Alfredo Arias y recurrir en su reemplazo al ídolo Sebastián Viera. La cuestión es que para clasificar a las finales del campeonato debe ganar al menos nueve de los doce encuentros que tiene por delante.

La situación de los bogotanos no es tan alarmante, puesto que se encuentran en la decimocuarta casilla con 8 unidades. El triunfo los dejará al borde del grupo selecto, razón por la que se hace indispensable sumar en casa.

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