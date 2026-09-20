Fortaleza vs Junior: siga EN VIVO el partido de la fecha 11 en Liga Colombiana
El cuadro barranquillero está obligado a ganar para mantener una leve chance de clasificación.
La jornada dominical del fútbol colombiano inicia en la capital del país con el duelo entre Fortaleza y Junior de Barranquilla, dos equipos que se encuentran por fuera del grupo de los ocho.
El panorama del cuadro caribeño es poco alentador: 3 puntos sumados de 21 posibles, balance que llevó a la directiva a dar por terminado el contrato de Alfredo Arias y recurrir en su reemplazo al ídolo Sebastián Viera. La cuestión es que para clasificar a las finales del campeonato debe ganar al menos nueve de los doce encuentros que tiene por delante.
La situación de los bogotanos no es tan alarmante, puesto que se encuentran en la decimocuarta casilla con 8 unidades. El triunfo los dejará al borde del grupo selecto, razón por la que se hace indispensable sumar en casa.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido Fortaleza vs Junior
Falta de Jermein Peña (Junior).
Jhon Solís (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Pablo Ortíz (Junior).
Sebastián Herrera (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Vivas (Fortaleza FC).
Falta de Sebastián Herrera (Fortaleza FC).
Daniel Rivera (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Herrera (Fortaleza FC).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jhon Solís (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fabián Ángel (Junior).
Falta de Sebastián Herrera (Fortaleza FC).
Fabián Ángel (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Yesid Díaz (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Francisco Fydriszewski (Junior).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento