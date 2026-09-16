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16 sep 2026 Actualizado 11:05

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Tema del día

¿Usted cree que se van a someter las bandas criminales en Colombia?

Opine sobre nuestro tema del día en 6AMW con Julio Sánchez Cristo

Imagen de referencia - bandas criminales. Foto: Colprensa

Imagen de referencia - bandas criminales. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia - bandas criminales. Foto: Colprensa
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Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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