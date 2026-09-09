🔴 EN VIVO Sporting Vs. Galatasaray: Siga el minuto a minuto del duelo entre Suárez y Dávinson
Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez se enfrentan en el estreno de amnos equipos en la Liga de Campeones.
El partido Sporting Vs. Galatasaray marca el debut de ambos equipos en la Liga de Campeones y el estreno de Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez en el certamen, ambos jugadores de la Selección Colombia son titulares en sus equipos, respectivamente.
El juego se lleva a cabo en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa, casa del Sporting y con capacidad para alrededor de 53 mil aficionados.
Siga el minuto a minuto del juego Sporting Vs. Galatasaray
Davinson Sánchez (Galatasaray ) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Leroy Sané (Galatasaray ) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Baris Alper Yilmaz.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roland Sallai (Galatasaray ) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gabriel Sara.
Fuera de juego, Sporting de Lisboa. Gonçalo Inácio intentó un pase en profundidad pero Geny Catamo estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ).
Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Sporting de Lisboa 1, Galatasaray 1. Geny Catamo (Sporting de Lisboa) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Ugurcan Çakir (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Suárez (Sporting de Lisboa).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Aleksey Batrakov (Galatasaray ).
Sergi Altimira (Sporting de Lisboa) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Aleksey Batrakov (Galatasaray ) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sergi Altimira (Sporting de Lisboa).
Eren Elmali (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Georgios Vagiannidis (Sporting de Lisboa).
Fuera de juego, Sporting de Lisboa. Issa Doumbia intentó un pase en profundidad pero Maxi Araújo estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Aleksey Batrakov (Galatasaray ).
Luís Guilherme (Sporting de Lisboa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Leroy Sané (Galatasaray ) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Corner,Galatasaray. Corner cometido por Sergi Altimira.
Falta de Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ).
Georgios Vagiannidis (Sporting de Lisboa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Roland Sallai (Galatasaray ) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Suárez (Sporting de Lisboa).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gabriel Sara (Galatasaray ) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aleksey Batrakov.
Gol en propia puerta de Gonçalo Inácio, Sporting de Lisboa. Sporting de Lisboa 0, Galatasaray 1.
Remate fallado por Lucas Torreira (Galatasaray ) remate con la izquierda desde muy cerca que se pierde por la izquierda.
Remate parado por bajo a la izquierda. Davinson Sánchez (Galatasaray ) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Ismail Jakobs.
Remate fallado por Roland Sallai (Galatasaray ) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gabriel Sara con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Galatasaray. Corner cometido por Gonçalo Inácio.
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray ) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Gonçalo Inácio (Sporting de Lisboa).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento