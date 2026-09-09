🔴 EN VIVO Sporting Vs. Galatasaray: Siga el minuto a minuto del duelo entre Suárez y Dávinson

Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez se enfrentan en el estreno de amnos equipos en la Liga de Campeones.

El partido Sporting Vs. Galatasaray marca el debut de ambos equipos en la Liga de Campeones y el estreno de Luis Javier Suárez y Dávinson Sánchez en el certamen, ambos jugadores de la Selección Colombia son titulares en sus equipos, respectivamente.

El juego se lleva a cabo en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa, casa del Sporting y con capacidad para alrededor de 53 mil aficionados.

Siga el minuto a minuto del juego Sporting Vs. Galatasaray