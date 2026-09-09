Descubren tumba con restos de 38 personas en ciudadela prehispánica en Perú. Foto: EFE.

Un equipo de arqueólogos halló una antigua tumba con los restos de 38 personas y objetos de cobre y oro en la ciudadela prehispánica de Chan Chan, en el norte de Perú, informó el martes el ministerio de Cultura.

La tumba colectiva fue descubierta hace unas semanas en Chan Chan, la ciudadela de barro vecina a Trujillo, a unos 500 km al norte de Lima.

“Hemos encontrado los restos de 38 individuos que fueron enterrados en una plataforma funeraria”, dijo el arqueólogo Jorge Meneses en una conferencia de prensa en el lugar del descubrimiento.

Los investigadores identificaron en sus hallazgos a un “individuo principal que perteneció a un grupo de élite de la sociedad Chimú de 600 años de antigüedad”, destacó Meneses.

En el lugar se encontraron también 200 vasijas de cerámica de color negro con pigmentos rojos.

Según Meneses, el hallazgo tiene un “valor excepcional para la arqueología peruana porque va a dejar entender los patrones funerarios de estos individuos”.

“Tenemos la oportunidad de estudiar los individuos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma (funeraria) hace casi 600 años”, indicó.

Chan Chan era la capital del reino Chimú, donde los integrantes de su clase gobernante solían ser enterrados en plataformas funerarias en estructuras mayores.

La cultura chimú floreció entre los años 900 y 1450 en la costa norte de Perú.

Chan Chan significa “sol resplandeciente” en el idioma nativo.

Tenía diez palacios amurallados sobre una extensión de 20 km² y en su mejor época su población alcanzó unas 30.000 personas.

La ciudadela fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, pero ese mismo año fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Peligro debido a la acción de invasores, de filtraciones de agua de mar y las lluvias.

En 2021, arqueólogos descubrieron también en Chan Chan una tumba múltiple con los restos de 25 personas, entre ellos mujeres y niños.

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