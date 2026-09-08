¿EEUU quitará apoyo a Israel por informe que dice que Netanyahu sabía del 7oct? Marco Rubio responde

Este martes, 8 de septiembre, el medio israelí Haaretz reveló en exclusiva que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed, advirtió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura una semana y media antes de los atentados del 7 de octubre.

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En esa línea, y tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia, en donde se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella, se le preguntó en los micrófonos de Caracol Radio si la noticia generaría, en algún punto, un cambio en la cooperación que el país norteamericano le ha dado a Israel.

¿Qué respondió Marco Rubio?

Sin embargo, Rubio resaltó no conocer la información y, además, la calificó de “rumores”.

“No he visto esos reportes, he visto esos rumores, pero nunca he visto los reportes”, afirmó el funcionario de la administración de Donald Trump respondiendo a Grace Acosta, periodista de Caracol Radio.

Así mismo, Rubio resaltó que “en Israel están en elecciones en este momento, están pasando ese trayectoria de elecciones”, por lo que se debía revisar de qué medio salía la información.

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De esta forma, Rubio concluyó aseverando: “ No puedo comentar sobre algo que no tengo ninguna evidencia de que eso sea así ”.

El informe revelado por Haaretz

La cabecera israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en “decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia”, afirma que la conversación se produjo por vía telefónica, duró 45 minutos y que fue desoída por Netanyahu.

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Bin Zayed concretó entonces, siempre de acuerdo a Haaretz, que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

También estuvo presente durante la llamada un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la Franja.

Según el asesor, el emir recalcó a Netanyahu la necesidad de prepararse para la amenaza: “Le dijo Israel debía estar preparado. Al mismo tiempo, recomendó buscar una solución de carácter económico para la Franja y apaciguar la situación en Cisjordania para evitar una escalada”.

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Bin Zayed instó a Netanyahu a tomarse la situación “en serio”, pero “para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma”, manifestó que “Hamás tenía la intención de operar en Cisjordania” y le aseguró a Bin Zayed que Israel estaba “preparado para cualquier escenario”, detalla el artículo de Haaretz.

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