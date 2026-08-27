Parlamento de Venezuela modifica ley del Máximo Tribunal para designación de nuevos magistrados

Este 27 de agosto, en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, se aprobó por unanimidad la reforma parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Esta modificación consiste en la ampliación del comité de postulaciones judiciales para designar nuevos Magistrados.

Con esta reforma ahora el comité pasará de 21 a 23 miembros: 11 diputados y 12 representantes de distintos sectores de la sociedad civil.

Además se señala que el comité tendrá una duración de dos años.

Este cambio se da a raíz de los primeros acuerdos a los que se llegó en la mesa de negociación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición representada en la Asamblea Nacional de 2015, reconocida por Estados Unidos como la última instancia electa democráticamente en Venezuela y que además, tiene el control de los activos del país en el extranjero.

Durante el debate el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez quien también es jefe de la delegación oficialista, hizo énfasis en que el proceso de designación de nuevos Magistrados lo hará la Asamblea Nacional electa en 2025.

Asimismo se refirió al proceso de negociación con la oposición asegurando que, “pocas veces se ha convocado una mesa solamente entre venezolanos. Sin facilitación de organizaciones, países o personalidades del extranjero”.

Sin embargo, Estados Unidos ha sido quien ha ido anunciando cada paso de esta nueva mesa de diálogo, la número 11 desde que el chavismo está en el poder.

Rodríguez agregó que el punto relacionado a la recuperación del oro venezolano que está bajo resguardo del Banco de Inglaterra, se está dando “en silencio”.

También criticó a Noruega, país que fungió como facilitador en varias negociaciones.

“No sirve para nada esa mediación noruega. Eso es un desastre como facilitadores del diálogo. Gracias a Dios y a la Virgen que nos liberamos de ellos y espero que sea para siempre. Deberíamos hacer una contra serie de Netflix para decir toda la verdad de esos bichos (noruegos). Que son un desastre, unos metiches (entrometidos)”, dijo Rodríguez.

En esta sesión no se abordó otro de los puntos acordados el pasado 12 de agosto con la oposición referente a la creación de una comisión de revisión de credenciales de quienes se postularan para ser los máximos jueces del país.

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