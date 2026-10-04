Abren los centros de votación en Brasil para las elecciones presidenciales

Los centros de votación de Brasil abrieron este domingo para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro.

En esta jornada, que abrió a las 08.00 hora local (11.00 GMT) y cerrará a las 17.00 (20.00 GMT), están convocados unos 158,7 millones de votantes, 2 millones más que en 2022, para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), São Paulo permanece como el mayor colegio electoral del país, con más de 34 millones de electores (21 %), delante de Minas Gerais, con más de 16 millones de personas aptas para votar (10 %).

Río de Janeiro acumuló casi 13 millones de votantes (8 %), por delante de Bahía, el cuarto mayor colegio electoral, con 11 millones de personas (7 %).

Los electores podrán votar en medio millón de urnas electrónicas que estarán distribuidas en 92.000 lugares de votación de los 5.570 municipios de todo el territorio nacional.

Además casi 919.000 personas se inscribieron para participar de los comicios de fuera de Brasil, un aumento del 32 % en relación a las de 2022.

Una vez que cierren los colegios electorales en todo el país, el TSE comenzará a difundir los primeros boletines con resultados oficiales.

Se espera que los primeros resultados se completen en pocas horas, gracias al sistema de votación electrónico que se usa en Brasil desde hace 30 años.

En caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia alcance más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.

Los dos principales candidatos a la contienda presidencial permanecen empatados técnicamente en las principales encuestas del país.

El sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, le da un 45 % a Lula y un 42 % a Bolsonaro en intención de voto para esta jornada.

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, quienes además no han participado en ningún debate para comentar y contraponer públicamente sus propuestas.