Zelenski denuncia ataques rusos en última semana con más de 3.600 drones, bombas y misiles

Zelenski dijo que no tolerará que Washington y Moscú hagan acuerdos a espaldas de Kiev. Foto: AFP. / HANDOUT

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó en los últimos siete días con más de 3.600 sistemas militares ofensivos, entre drones, bombas aéreas y misiles.

“Es importante que Ucrania no se quede sola ante este terror. Sólo esta semana, los rusos han usado más de 1.900 drones de ataque, 1.700 bombas aéreas y 25 misiles contra Ucrania”, manifestó Zelenski en su cuenta de X, donde el jefe de Estado ucraniano publicó un vídeo con imágenes de los bombardeos rusos y sus consecuencias.

“Más de 800 de esos drones eran a reacción, y Rusia debe ser responsabilizada por esta escalada”, abundó Zelenski, después de que la Fuerza Aérea ucraniana informara de que los invasores rusos atacaron con más de un centenar de sistemas no tripulados.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó en su cuenta de Telegram que Rusia atacó en la noche del sábado a este domingo con 135 drones de diferente tipo, de los cuales 125 fueron “destruidos o suprimidos”.

Las defensas aéreas ucranianas señalaron que también destruyeron dos misiles de crucero, aunque no pudieron evitar impactos en cinco puntos del país.

También hubo impactos por restos de drones destruidos en otros cinco puntos del país invadido por Rusia.

Este domingo, Zelenski, que recibe en Kiev al canciller alemán Friedrich Merz, denunció también el ataque contra, entre otros, el Puerte Norte de Kiev, una infraestructura clave para el tráfico rodado de la capital ucraniana.