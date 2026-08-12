IPCC lanza el registro ‘Cultura desde Siempre’

Con el propósito de reconocer, conectar y potenciar a quienes dan vida al patrimonio e identidad cartagenera, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y en articulación con la Oficina Asesora de Informática, anunció el lanzamiento oficial del Registro Cultural de Cartagena de Indias “Cultura desde Siempre”.

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Esta iniciativa nace como una herramienta estratégica de alto impacto y sostenibilidad institucional, concebida para caracterizar de manera rigurosa el ecosistema cultural del Distrito.

Con este nuevo registro se busca superar barreras y consolidar un panorama real del sector en la ciudad. El proceso de inscripción estará habilitado en una fase inicial por dos meses, del 12 de agosto al 12 de octubre de 2026.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó el impacto transformador que tendrá este registro para la ciudad y extendió una invitación a toda la comunidad artística y cultural a sumarse activamente a esta convocatoria: “Cartagena tiene miles de protagonistas y queremos que la historia y trayectoria de cada uno de ellos cuente y haga parte del desarrollo de nuestra ciudad. La cultura de Cartagena se construye entre todos. Por eso hacemos un llamado a nuestros artistas, gestores, periodistas, comunicadores, sabedores y creadores. Este registro nos permitirá saber quiénes somos, dónde estamos y qué necesitamos, garantizando que la inversión pública, las convocatorias y las políticas culturales respondan a realidades concretas tanto en la zona urbana como en los corregimientos e islas”.

Beneficios para el sector cultural

La implementación del Registro Cultural no solo busca caracterizar a los agentes activos, sino también sentar las bases para la creación del futuro Observatorio Cultural Distrital y actualizar la base de participación del Sistema Distrital de Cultura.

Además, el mapeo a artistas y gestores culturales en zonas urbanas, corregimentales e insulares; la generación de datos e indicadores precisos para diseñar programas, estímulos y convocatorias con un enfoque territorial real; y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana y representatividad en los Consejos de Área Artística.

El registro también permitirá orientar la toma de decisiones presupuestales y sectoriales a partir de una matriz técnica actualizada anualmente.

¿Quiénes pueden inscribirse?

El registro está abierto a todos los actores que hacen posible la cultura en el Distrito; artistas de todas las disciplinas: músicos, danzarines, actores, teatreros, escritores, artistas plásticos y visuales, gestores culturales, directores de organizaciones o museos, cocineros y cocineras tradicionales, artesanos y sabedores del patrimonio inmaterial, realizadores audiovisuales y fotógrafos, actores festivos y hacedores de fiestas, medios comunitarios y culturales, y demás actores de la cultura cartagenera.

¿Cómo inscribirse?

El proceso de registro es 100% gratuito, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computador ingresando al siguiente enlace: https://oai.s.gy/a88JZJ .