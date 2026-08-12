Inicio del 11° Congreso Empresarial Colombiano – CEC de la ANDI

Durante tres días habrá una Jornada de Solidaridad Empresarial por Colombia para apoyar la emergencia y la reconstrucción tras el terremoto

Inició el 11° Congreso Empresarial Colombiano – CEC de la ANDI con más de 3.000 empresarios que durante tres días participarán en una Jornada de Solidaridad Empresarial por Colombia, con el propósito de movilizar recursos, capacidades y soluciones para apoyar a las familias y regiones afectadas por el terremoto y contribuir a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

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En su instalación, Jaime Murra, presidente de la Junta de Dirección Nacional de la ANDI, inició el espacio solicitando un minuto de silencio por la tragedia que hoy afecta a toda la nación. A su vez, habló de la importancia que tienen los empresarios en este momento para que el país salga adelante. “Hoy más que nunca el empresariado tiene una responsabilidad de construir país. Hoy Colombia nos necesita unidos y comprometidos. Que este Congreso sea recordado por las acciones que emprendimos y que pongamos a Colombia en el centro de nuestras decisiones”, comentó Murra.

A su turno, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, anunció que el Congreso Empresarial Colombiano apoyará la movilización de recursos para las regiones afectadas por el terremoto y destacó que el sector productivo del país es un eje clave para la reconstrucción y acompañamiento a las regiones afectadas. Como una primera acción, la ANDI donará el 50 % del valor de las inscripciones del Congreso, lo que suma un monto inicial de $2.000 millones. Este contador se actualizará a lo largo de los tres días de agenda académica.

“Cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, la historia empresarial está presente para ayudar. Tenemos que convertir la solidaridad en acción. Tomamos esta decisión de donar la mitad de las inscripciones del evento para que fuera el inicial de esta campaña de ayuda. Estamos aquí y queremos trabajar por Colombia”, confirmó Mac Master.

A su turno, Sergio Díaz-Granado, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció que la institución destinará un total de USD1 millón para apoyar a esta campaña de donación de la ANDI. “El gran desafío será la reconstrucción que venga y se debe hacer un gran esfuerzo entre todos que implica la capacidad de muchos y también de los empresarios de Colombia”, puntualizó Díaz-Granados.

La agenda del Congreso Empresarial Colombiano – CEC contará con más de 50 expertos nacionales e internacionales que, durante tres días, abordarán igualmente temas de desarrollo social, económico y sostenible para el país.