Empresa pública operará, mantendrá y potenciará el Gran Malecón de Cartagena

Se inicia un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en el Concejo Distrital, convocado por el alcalde Dumek Turbay, para la presentación de varias iniciativas del Distrito enfocadas en la inversión social, especialmente en la atención a adultos mayores, niños y familias, el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo urbano de la ciudad.

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Entre el 13 y el 18 de agosto, el Concejo tramitará proyectos considerados prioritarios por el alcalde Dumek Turbay para el bienestar de los cartageneros. Entre ellos se encuentra la creación de una nueva empresa pública que gerencie el Gran Malecón del Mar; y que también funcione en el futuro para gestionar integralmente al Distrito Creativo de Manga.

Esta entidad se pensó en aras de garantizar que el megaproyecto más ambicioso de la Alcaldía de Cartagena, el cual generará más de 600 empleos directos para actores de playa y centenares de indirectos en sectores como el turístico, gastronómico, comercial, transporte y logístico, no tenga riesgos de abandono logístico o deterioro físico tras ser inaugurado.

La entidad tendría la responsabilidad de gerenciar la logística, el mantenimiento integral y el aprovechamiento comercial de este gran corredor costero, garantizando su sostenibilidad operativa y financiera en el largo plazo.

“La inversión que realizará el Distrito en el Gran Malecón es de una magnitud excepcional y requiere una estructura dedicada para su conservación y operación. La complejidad de este proyecto supera la de la mayoría de espacios públicos del país y sin una entidad especializada, existe el riesgo de que la infraestructura se deteriore prematuramente, afectando a miles de ciudadanos que utilizarán diariamente este espacio público”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Para el mandatario de los cartageneros, el Gran Malecón debe ser un espacio público seguro para todos los cartageneros.

“El Gran Malecón no será únicamente un atractivo turístico, sino un espacio de convivencia ciudadana por donde circularán cerca de 25.000 personas diariamente. Esto exige una entidad especializada que garantice seguridad, orden, iluminación, mantenimiento y prevención de riesgos de manera permanente”, expuso Turbay.

Y destacó: “El acceso a espacios públicos seguros es un derecho colectivo y contribuye a reducir factores asociados a violencia, inseguridad y deterioro urbano”.

Para ello, la Alcaldía de Cartagena estima necesaria la creación de una nueva empresa industrial y comercial del Estado, es decir una empresa de naturaleza 100% pública que será la encargada de operar, mantener y desarrollar comercialmente el Malecón del Mar, con el objetivo de convertirlo en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad y del país.

La nueva entidad contará con un equipo técnico especializado que asumirá de forma integral el mantenimiento físico del malecón y toda su operación diaria. Uno de los propósitos centrales de esta nueva institucionalidad es que sea un lugar organizado, seguro y agradable, tanto para el turista como para cada ciudadano de Cartagena.

La empresa trabajará de la mano con la Alcaldía en la organización de eventos gratuitos y abiertos al público en el Gran Malecón, siempre bajo criterios de orden y planificación. También asumirá la seguridad de los parqueaderos del sector, de los parques, atractivos y las infraestructuras construidas brindando mayor tranquilidad tanto a visitantes como a residentes.

Un elemento clave de este nuevo modelo es que la empresa administrará y aprovechará comercialmente el escenario, generando ingresos propios que permitan garantizar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, sin depender exclusivamente de recursos del Distrito.

Con esta iniciativa, la Administración Distrital busca posicionar al Malecón del Mar como uno de los mayores atractivos de Cartagena y como uno de los destinos más destacados a nivel nacional, consolidando un espacio público de calidad al servicio de todos.

Motivación social de la creación de la empresa

Lo más importante para la Alcaldía de Cartagena es que esta empresa permita que los habitantes de todos los sectores y estratos tengan acceso a espacios públicos de alta calidad equivalentes a los mejores estándares nacionales. Y, sin una entidad especializada, existe el riesgo de que la infraestructura se deteriore prematuramente, afectando a miles de ciudadanos que utilizarán diariamente este espacio público.

“Uno de los propósitos centrales de esta nueva empresa será la responsabilidad 24 / 7 de que el Malecón sea un lugar organizado, seguro y agradable, tanto para el turista como para cada cartagenero”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Cabe recordar, y hace parte de la motivación de su creación legal, que esta empresa estará encargada de velar por la seguridad, calidad del servicio y protección de más de 25.000 personas que circularán diariamente por el Gran Malecón del Mar, una megaobra que generará empleo para más de 600 actores de playa.

Entre los principales objetivos de esta empresa pública están: planes preventivos de mantenimiento, limpieza integral, organización de eventos y actividades culturales, coordinación del aprovechamiento económico, control del espacio público y protección de derechos humanos y enfoque diferencial.

Además, es clave destacar que la magnitud y complejidad del proyecto lo distinguen de la mayoría de espacios públicos existentes en Colombia, pues implica retos técnicos, administrativos y de gobernanza poco comparables con experiencias nacionales previas.

En efecto, el aprovechamiento y la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura proyectada es un reto que debe acompasarse con las rígidas estructuras administrativas y públicas tradicionales y que al mismo tiempo debe complementarse para que su función, más allá de ser infraestructura pública sea también un eje generador de desarrollo y de impacto económico y turístico para la ciudad de manera sostenible.

“El Gran Malecón representa la recuperación del mar para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico, y la empresa garantizará que esa vocación pública se preserve en el tiempo. Mientras otras ciudades colombianas cuentan con grandes espacios públicos costeros o fluviales administrados profesionalmente, Cartagena no puede arriesgarse a gerenciar este escenario inédito en nuestra ciudad con improvisación o falta de enfoque, en cuanto a mantenimiento y gestión”, indicó Teremar Londoño, secretaria de Turismo.

Funciones principales de la empresa:

1. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo: que permita preservar la infraestructura construida, sus áreas verdes, mobiliario urbano, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, así como los equipamientos destinados al ocio y al deporte.

Este sistema se basa en protocolos claros de inspección periódica, rutas diarias de revisión y mecanismos de respuesta rápida para incidentes, buscando reducir fallas, optimizar costos y prolongar la vida útil de todos los activos del malecón.

2. Organización, programación y ejecución de actividades culturales, recreativas y deportivas: concebidas para dinamizar el uso del espacio y fortalecer su vocación turística. Para ello, se establecen lineamientos para la planeación del calendario de eventos, el apoyo logístico requerido, la articulación con operadores culturales y la evaluación de la percepción de los usuarios.

3. Coordinación del aprovechamiento económico: entendido este como la administración de concesiones, actividades comerciales y servicios temporales que generen ingresos sin comprometer la armonía del espacio público. Esto implica procesos de asignación, supervisión de estándares de operación, protección del paisaje urbano y control de actividades informales.

4. Control del espacio público: lo cual comprende la regulación de flujos peatonales, ordenamiento de comerciantes, gestión de riesgos, control de accesos en eventos especiales y el apoyo a estrategias de seguridad urbana. Esta función se desarrolla mediante la presencia permanente de personal operativo capacitado, en coordinación con autoridades locales y cuerpos de seguridad.

5. Protección de derechos humanos y enfoque diferencial: desarrollado en articulación con instituciones como el ICBF, Migración Colombia, la Policía de Turismo y otras entidades responsables del acompañamiento a poblaciones vulnerables. Esta coordinación busca garantizar que el malecón sea un espacio seguro, inclusivo y respetuoso, especialmente en situaciones que involucren menores de edad, población migrante, turistas o personas en riesgo.

Datos clave del Gran Malecón del Mar

Serán 25.000 personas circulando diariamente por el Gran Malecón y se generará empleo para más de 600 actores de playa. Al año, se estima que sea visitado por 169.000 niños entre los 5 y 14 años; 269.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años; 19.000 adultos mayores y 89.000 personas en situación de discapacidad.

El proyecto contará con los siguientes espacios:

• 5,174 metros lineales de sendero peatonal.

• 3,763 metros lineales de ciclorrutas.

• 1,100 metros lineales de vías de servicios.

• 59,306 m² de zonas verdes.

• 14 plazoletas de conexión y articulación.

• 510 unidades de parqueaderos distribuidos en Playa Azul, Marbella y Cabrero.

• 3,411 m² de zonas de aprovechamiento económico.

• 2 Centro de Atención al Turista (CAT).

• 5 baterías de baño para servicios de playa.