15 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de tres sobrinas menores de edad / Sergio Acero

Las pruebas presentadas por una fiscaldel Centro de Atención Integrala Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) permitieron que un juez de conocimiento de Cartagena condenara a 15 años y 8 meses de prisión a un hombrede 53 años que abusósexualmente de tres sobrinas, menores de edad.

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Los vejámenes iniciaron cuando las víctimas tenían 6, 8 y 9 años, respectivamente, y se extendieron por varios años. La Fiscalía evidenció que el sentenciado agredió a las niñas durante los periodos de vacaciones en que visitaban a su abuela en Medellín (Antioquia), en Cartagena cuando él se alojaba en la residencia de ella; y en Riohacha (La Guajira), mientras hacían reuniones familiares y se quedaban a solas con el condenado.

Estos hechos fueron conocidos en 2022, y la captura del agresor se materializó el 18 de diciembre de 2024 en el barrio Pablo VI de Medellín. La Fiscalía demostróque el procesado es responsable de los delitosde acto sexual violento agravadoy actos sexualescon menor de 14 años.

La decisiónjudicial inhabilita al sentenciado para ejercer derechosy funciones públicaspor el mismo tiempo de la pena.

Elfallofueapeladoporladefensadelinvestigado