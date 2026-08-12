Gobierno oficializó la llegada de Arnaud Penent a la Aerocivil

El Gobierno Nacional oficializó, mediante el Decreto 1173 del 11 de agosto de 2026, el nombramiento del coronel en retiro Arnaud François Gerard Penent d’Izarn Benavides como nuevo director general de la Aeronáutica Civil.

Con este nombramiento se da la salida de Luis Martínez Chimenty, cuestionado por los manejos en la entidad de acuerdo a indagaciones de la Procuraduría y pone nuevamente al frente de la autoridad aeronáutica a un funcionario con amplia experiencia en aviación militar y civil.

¿Quién es el nuevo director?

Penent d’Izarn es coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, piloto y administrador aeronáutico. Ingresó a la Fuerza Aérea en 1992, donde permaneció cerca de tres décadas, y cuenta con más de 8.500 horas de vuelo.

Además, ya conoce la Aerocivil pues entre 2018 y 2021 se desempeñó como subdirector general de la entidad en el gobierno del presidente Iván Duque.

También ocupó cargos en el Gobierno relacionados con el sector aeronáutico y el desarrollo espacial colombiano.