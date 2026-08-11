Llamado a la solidaridad: Sociedades Científicas convocan voluntarios médicos tras fuerte terremoto

Luego del devastador terremoto que sacudió al país este 10 de agosto, las organizaciones de salud más importantes de Colombia se han unido para salvar vidas. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (ASSOSALUD) lanzaron una convocatoria nacional para reunir personal voluntario que quiera apoyar en las zonas más críticas.

El llamado está dirigido a un equipo variado de empleados de la salud como médicos generales y especialistas, enfermeros, auxiliares, instrumentadores quirúrgicos, paramédicos y otros profesionales del área. El objetivo principal es reforzar a los equipos médicos que ya están trabajando en el territorio y aumentar la capacidad de atención para las personas heridas o damnificadas.

Para quienes deseen ayudar, los requisitos son sencillos, deben tener disponibilidad inmediata para viajar y completar un formulario con sus datos personales y de experiencia profesional. Este registro se realiza a través del enlace oficial habilitado por las asociaciones para coordinar la respuesta de manera organizada.

Si usted no es profesional de la salud pero quiere colaborar, también hay una forma de hacerlo. La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE) ha puesto a disposición sus oficinas en diferentes ciudades del país para que funcionen como centros de recepción de ayudas y donaciones.

Presidente de la ACSC y de Assosalud, hicieron énfasis en que el compromiso de cada persona permitirá que la ayuda llegue a tiempo a quienes más lo necesitan en este momento de crisis nacional.

Si usted es médico, enfermero o especialista y tiene la voluntad de servir, lo invitamos a registrarse de inmediato; su conocimiento y compromiso son la mayor esperanza para quienes hoy lo han perdido todo.

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