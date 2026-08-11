Inició recepción de ayudas en el coliseo Bernardo Caraballo para damnificados del terremoto

En el Coliseo Bernardo Caraballo, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), junto con su equipo operativo y logístico, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), y la Oficina de Cooperación Internacional ya hacen presencia para coordinar la recepción, organización y posterior entrega de las donaciones destinadas a las comunidades afectadas, principalmente, en el centro y el sur del país.

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El centro de acopio, dispuesto por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y la gestora social del Distrito, Liliana Majana, abrió sus puertas a las 8:00 de la mañana y permanecerá habilitado durante la jornada de este martes, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, para recibir elementos destinados a las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Durante las primeras horas de la jornada, ciudadanos y familias han llegado al Coliseo Bernardo Caraballo con alimentos no perecederos, ropa, agua y otros elementos destinados a apoyar a las comunidades más afectadas. La recepción de ayudas continúa durante esta jornada, a la que se han sumado cartageneros que de manera voluntaria han querido aportar y hacer parte de esta iniciativa solidaria.

“Cartagena siempre ha demostrado que sabe tender la mano cuando más se necesita. Hoy estamos poniendo toda la capacidad de la Administración Distrital al servicio de esta campaña solidaria para que las ayudas que entreguen los cartageneros lleguen de manera organizada y oportuna a las comunidades que más lo necesitan. Invitamos a todos a sumarse; cada aporte cuenta y representa un mensaje de solidaridad de Cartagena para quienes hoy atraviesan momentos difíciles”, afirmó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

Uno de los ciudadanos que se sumó a esta jornada solidaria fue Vivian Caldera, quien, junto a su familia, cartageneros residentes en el extranjero, se acercó al Coliseo Bernardo Caraballo para entregar sus donaciones y aportar a las comunidades que hoy más lo necesitan.

“Esta mañana nos dimos cuenta de que desde el Distrito iniciaron esta campaña solidaria y quisimos unirnos. Decidimos venir a traer alimentos no perecederos y algunos de los elementos que se necesitan para sumar a esta causa. Esto apenas empieza, por eso invitamos a todos a donar. Todo suma; ese granito de arena puede hacer la diferencia para esas familias que hoy lo necesitan”.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), la Oficina de Gestión Social, la Oficina de Cooperación Internacional, el Cuerpo de Bomberos, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), entidades que participan en la organización y recepción de las ayudas.

“Ayer mismo pusimos en marcha toda la logística y hoy, desde muy temprano, estamos en el Coliseo Bernardo Caraballo recibiendo a los cartageneros, organizaciones y empresas que se han sumado a esta iniciativa. Desde la Administración Distrital hemos dispuesto este espacio para canalizar la solidaridad de la ciudadanía y garantizar que todas las donaciones sean organizadas y entregadas a las comunidades más afectadas”, manifestó Gabriela Tinoco, directora de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD).

Los centros de acopio estarán habilitados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, para continuar recibiendo los aportes de la ciudadanía.

También están habilitados aportes económicos a través de la cuenta de ahorros del Banco Davivienda 0040 0024 0970, a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios, con NIT 860.010.371-0.

La Alcaldía de Cartagena mantiene el llamado a la solidaridad de todos los sectores de la ciudad para acompañar a las comunidades que hoy necesitan apoyo frente a la emergencia nacional.