Abren convocatoria para guardias ambientales voluntarios en corregimientos de Bolívar
Para interesados en liderar labores de educación, conservación de recursos naturales y gestión comunitaria
La Guardia Ambiental Colombiana – GAC- y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique invitan a la comunidad de varios corregimientos del departamento de Bolívar a hacer parte de la Guardia Ambiental y Gestores Ambientales Voluntarios.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
La convocatoria está abierta en:
1. Corregimiento de San Joaquín - Mahates
2. Machado - Arroyohondo
3. San José de Chiquito- Turbaco
4. El Salado - El Carmen de Bolívar
5. Morrocoy - El Carmen de Bolívar
6. La Europa - Cartagena de Indias
7. El Peñol- San Juan Nepomucemo
8. Marialabaja
9. Piñeque- Clemencia.
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes y adultos interesados en el trabajo ambiental y en aportar a la protección y gestión sostenible de su territorio.
Funciones de la Guardia Ambiental:
- Voluntariado ambiental en las comunidades
- Protección de recursos naturales: agua, suelo, flora y fauna
- Educación ambiental y sensibilización comunitaria
- Conservación de ecosistemas estratégicos
- Gestión comunitaria para la prevención y atención de problemáticas ambientales
“Con esta estrategia buscamos empoderar a las comunidades para que sean protagonistas del cuidado ambiental en Bolívar. Queremos un departamento más verde, resiliente y sostenible”, señaló Roberto Ruiz, director Guardia Ambiental Colombiana.