Abren convocatoria para guardias ambientales voluntarios en corregimientos de Bolívar

La Guardia Ambiental Colombiana – GAC- y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique invitan a la comunidad de varios corregimientos del departamento de Bolívar a hacer parte de la Guardia Ambiental y Gestores Ambientales Voluntarios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La convocatoria está abierta en:

1. Corregimiento de San Joaquín - Mahates

2. Machado - Arroyohondo

3. San José de Chiquito- Turbaco

4. El Salado - El Carmen de Bolívar

5. Morrocoy - El Carmen de Bolívar

6. La Europa - Cartagena de Indias

7. El Peñol- San Juan Nepomucemo

8. Marialabaja

9. Piñeque- Clemencia.

¿Quiénes pueden participar?

Jóvenes y adultos interesados en el trabajo ambiental y en aportar a la protección y gestión sostenible de su territorio.

Funciones de la Guardia Ambiental:

- Voluntariado ambiental en las comunidades

- Protección de recursos naturales: agua, suelo, flora y fauna

- Educación ambiental y sensibilización comunitaria

- Conservación de ecosistemas estratégicos

- Gestión comunitaria para la prevención y atención de problemáticas ambientales

“Con esta estrategia buscamos empoderar a las comunidades para que sean protagonistas del cuidado ambiental en Bolívar. Queremos un departamento más verde, resiliente y sostenible”, señaló Roberto Ruiz, director Guardia Ambiental Colombiana.