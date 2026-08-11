Conozca los proyectos estratégicos que discutirá el Concejo de Cartagena en sesiones extras

Con una agenda enfocada en la inversión social, especialmente en la atención a adultos mayores, niños y familias, el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo urbano de la ciudad, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, convocará al Concejo Distrital a un periodo de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo jueves, 13 de agosto, con el propósito de tramitar proyectos considerados prioritarios para el bienestar de los cartageneros.

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La convocatoria se enmarca en las facultades legales del mandatario para presentar iniciativas de interés estratégico para la ciudad y permitirá que la corporación estudie proyectos orientados a fortalecer la infraestructura comunitaria, ampliar programas sociales y respaldar nuevas acciones en materia de seguridad ciudadana.

Entre los temas más importantes se encuentra una modificación presupuestal que permitirá destinar mayores recursos para la recuperación y adecuación de escenarios deportivos en distintos sectores de Cartagena, entre ellos la cancha múltiple del barrio La Campiña y la icónica sintética de La Ermita en el Pie de La Popa, espacios que cumplen un papel fundamental en la integración comunitaria y la promoción de estilos de vida saludables; y que hoy se encuentran en notable deterioro.

Para estas intervenciones, a cargo del IDER, el Distrito solicitará la autorización para comprometer vigencias futuras, a través de un Proyecto de Acuerdo.

Otra iniciativa a presentar, para efectuar una incorporación y un traslado de recursos, contempla nuevas inversiones para el mejoramiento de las Comisarías de Familia, con el objetivo de optimizar la atención a las poblaciones más vulnerables, así como el fortalecimiento de programas dirigidos a los adultos mayores, ampliando la cobertura institucional y las acciones de acompañamiento social.

En el mismo sentido social, también se busca con esta iniciativa destinar recursos ya identificados para transformar integralmente la Tercera Avenida de Manga y la construcción del nuevo alcantarillado del barrio República del Caribe, en las faldas de La Popa.

Dos proyectos clave también tendrán en estas extras sus segundos debates, en su camino a ser aprobados: la nueva empresa de servicios públicos de Cartagena y la autorización de recursos de regalías para construir el Nuevo Hospital de Pasacaballos.

Para hacer realidad, garantizando los recursos para la construcción del centro hospitalario, una deuda histórica con dicho corregimiento, el Distrito presentará un proyecto de acuerdo para modificar el capítulo de regalías en el Plan de Desarrollo.

“Este será, quizás, el periodo de extras más nutrido que haya tenido el Concejo Distrital en la historia de nuestra ciudad. Se trata de gestionar y agilizar recursos enfocados en modernizar a Cartagena de Sur a Norte; sin dejar a nadie atrás en el goce del progreso y el desarrollo que todos los que viven aquí merecen. Desde megaobras hasta la cancha donde nuestros niños son felices cada tarde”, expuso el alcalde Turbay Paz.

Recursos y logística para las brigadas urbanas del presidente Abelardo de La Espriella

En la iniciativa consistente al traslado de recursos entre unidades ejecutoras del Distrito, Turbay aspira que en esta agenda extraordinaria se garantice el presupuesto necesario para respaldar la logística y los requerimientos operativos de los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana, una estrategia nacional del presidente Abelardo de La Espriella que busca reforzar las acciones de prevención y control frente a fenómenos delictivos que afectan a las ciudades capitales.

Con esta medida, la Administración Distrital pretende robustecer la capacidad de respuesta, con la llegada de 200 policías profesionales especializados, frente al crimen organizado, el microtráfico, las extorsiones, los sicariatos y el hurto, en articulación con las autoridades y organismos encargados de garantizar la seguridad de los cartageneros.

Nueva empresa pública para el Gran Malecón del Mar

Otro de los proyectos que será sometido a consideración del Concejo es la creación de una empresa 100 % pública encargada de la administración del Gran Malecón del Mar, una de las apuestas urbanísticas más ambiciosas de la actual administración Turbay.

Esta nueva empresa industrial y comercial del Estado, es decir una empresa de naturaleza 100% pública, será la encargada de operar, mantener y desarrollar comercialmente el Malecón del Mar, con el objetivo de convertirlo en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad y del país.

La entidad tendría la responsabilidad de gerenciar la logística, el mantenimiento integral y el aprovechamiento comercial de este gran corredor costero, garantizando su sostenibilidad operativa y financiera en el largo plazo.

“Uno de los propósitos centrales de esta nueva empresa será la responsabilidad 24 / 7 de que el Malecón sea un lugar organizado, seguro y agradable, tanto para el turista como para cada cartagenero”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Entre los principales objetivos de esta empresa pública están: planes preventivos de mantenimiento, limpieza integral, organización de eventos y actividades culturales, coordinación del aprovechamiento económico, control del espacio público y protección de derechos humanos y enfoque diferencial.

Cabe recordar, y hace parte de la motivación de su creación legal, que esta empresa estará encargada de velar por la seguridad, calidad del servicio y protección de más de 25.000 personas que circularán diariamente por el Gran Malecón del Mar, una megaobra que generará empleo para más de 600 actores de playa.

Desde la Alcaldía de Cartagena se destacó que estas iniciativas buscan acelerar inversiones de alto impacto para los barrios, fortalecer la protección de las poblaciones más vulnerables, mejorar las condiciones de seguridad y consolidar proyectos transformadores que impulsen la competitividad y la calidad de vida en la ciudad.