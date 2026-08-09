Cerca de 200 barrios de Cartagena sin agua potable por daño en tubería

Cerca de 200 barrios y sectores de Cartagena permanecen sin agua potable desde las 5 de la tarde de este sábado por una avería registrada en la tubería de 45 pulgadas que transporta agua cruda hacia las plantas de tratamiento.

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Aguas de Cartagena dispuso en el sitio maquinaria y personal técnico para iniciar las labores necesarias y atender la contingencia.

Durante la preparación del área de trabajo, Promigas informó la presencia de dos de sus líneas de alta presión, de 16 y 18 pulgadas, en las proximidades de la conducción de agua cruda. Estas líneas transportan gas hacia la zona industrial y diferentes sectores de la ciudad.

En este momento, Promigas adelanta las labores necesarias para determinar con precisión el trazado y la ubicación de estas líneas en el área específica donde se requiere realizar la excavación. Por razones de seguridad, mientras se realiza esta verificación, no es posible utilizar maquinaria pesada en este punto.

En consecuencia, las labores en el área deben realizarse de forma manual y bajo coordinación técnica con Promigas. Esta condición hace más compleja la intervención y requiere mayor tiempo para llegar de manera segura al punto donde se encuentra la avería en la conducción de agua cruda.

Los equipos técnicos de Aguas de Cartagena permanecen en el sitio y trabajan de manera coordinada con Promigas para establecer las condiciones que permitan continuar la intervención de forma segura, protegiendo al personal y las infraestructuras existentes.

A continuación se relaciona el listado de barrios:

Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, La Candelaria, La María, entre carrera 28 a la vía Perimetral y calle 41A a la calle 45; La María, entre carrera 34 a la vía Perimetral y calle 45 a la calle 52; María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara.

Olaya Herrera, sectores: 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, La Villa Olímpica, República de Venezuela, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, Urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, la Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir, San Antonio, entre la transversal 61B y canal Ricaurte, entre calle 31B y carrera 60; Stella, entre la diagonal 32 a la diagonal 32A, entre la diagonal 32A a la avenida Pedro Romero.

La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Chiquinquirá, manzanas 01 hasta la 05, 11 hasta la 25, 43 a la 49, 57 a la 62; Las Gaviotas, manzanas 76 y 78; Los Alpes, las viviendas entre las transversales 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32; Las Palmeras, manzanas 1 a la 40.

Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio INEM, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Calamares, manzanas 48, 49, 56, 57, 60, 61, 62 y 63; Clínica El Bosque, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro, Los Caracoles, entre carrera 57D y transversal 57.

Ceballos, Santa Clara, Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Albornoz, Bellavista, Bernardo Jaramillo, Río Elba, El Libertador, 20 de Julio, Emmanuel, Antonio José de Sucre, Villa Rosa, Villa Barraza, Colinas de Villa Barraza, Arroz Barato, Parte de El Campestre y Vista Hermosa, Puerta de Hierro, Policarpa, San Carlos, Villa Hermosa, Campo Bello, Vía Mamonal desde el peaje de Pasacaballo hasta la rotonda de Policarpa, Vía Mamonal, Zona Franca, Pasacaballo, Arawa, Casa Blanca, Isla Barú, los corregimientos de Ararca, Santa Ana, vía Barú y Hotel Decameron.

Portal de San Fernando, El Nogal; Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, cementerios, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera.

La Concepción, urbanizaciones Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo; las urbanizaciones Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia; urbanización Anita; urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera.

San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte; San Fernando, las viviendas entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia; Vista Hermosa, entre la calle 14 a la diagonal 30 y carreras 57E a la 60E; San Pedro Mártir, desde calle 15 hasta la 5 y entre carreras 66A y 68B; barrio La Victoria, desde las calles 15 hasta la 4 y entre las carreras 68D y Cra 70; urbanización Altos de San Pedro, Las Reinas, Minuto de Dios. Colegio Fe y Alegría, sector El Progreso.

Nelson Mandela, sectores Los Olivos, Las Vegas, Francisco de Paula I, La Conquista, Virgen del Carmen, Francisco de Paula II, Villa Gloria, Las Torres, El Edén, El Progreso, Los Trupillos, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, los Robles, una parte de los Deseos y 18 de Enero.

Vista Hermosa, entre las carreras 57D y 60E, entre la diagonal 27 y diagonal 28A; El Campestre, manzanas 50, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y manzanas 115, 116, 117, 118 y 119.