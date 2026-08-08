Destruyen de manera controlada cilindro bomba instalado por el ELN en el sur de Bolívar

En el sur de Bolívar, tropas de la Décima Novena Brigada, en coordinación con unidades especializadas del Ejército Nacional, ubicaron y neutralizaron de manera controlada un artefacto explosivo en la vereda La Ye, municipio de Simití.

El Ejército Nacional a través de unidades del grupo Marte lograron destruir de forma controlada un cilindro bomba instalado en una de las vías de acceso al municipio de Simití hacia San Pablo en el sur de Bolívar.

Tropas de la Décima Novena Brigada, en coordinación con unidades especializadas del Ejército Nacional, ubicaron y neutralizaron de manera controlada un artefacto explosivo en la vereda La Ye, municipio de Simití.

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El secretario de Seguridad del departamento, Cesar Sotomayor, confirmó a Caracol Radio que el artefacto fue destruido de forma controlada.

“Debajo de un boxcolulvert que se encuentra frente a la estación eléctrica de Simití se logró identificar un cilindro bomba el cual se presume fue dejado por el ELN.”

Tras el hallazgo, las tropas activaron de inmediato los protocolos de seguridad. De este modo, establecieron un perímetro de protección y adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los habitantes de la zona y del personal militar.

En la operación participaron el Batallón de Infantería de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, adscrito a la Décima Novena Brigada; el Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 1 y el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos N.° 1 MARTE.

Los especialistas de este último grupo realizaron la neutralización controlada del artefacto mediante la aplicación de los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos.

De acuerdo con las labores de inteligencia, el artefacto habría sido instalado presuntamente por integrantes de la compañía Tito Marín, del grupo armado organizado ELN, con la intención de atacar a la Fuerza Pública y generar riesgo para la población civil que transita por este sector.

La Primera División del Ejército Nacional, a través de la Décima Novena Brigada, continuará desarrollando operaciones militares de manera sostenida y articulada con las autoridades para anticipar, prevenir y neutralizar las acciones de los grupos armados ilegales para fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de los habitantes del sur de Bolívar.