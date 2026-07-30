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30 jul 2026 Actualizado 08:04

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Sicario acabó con la vida de un hombre en el barrio El Pozón de Cartagena

La víctima presentaba cinco anotaciones judiciales

Colprensa

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Cartagena
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Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio El Pozón, sector San Nicolás, calle Los Payasos.

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En el lugar fue asesinado Hernán Altamar Paternina, de 42 años de edad, natural de Cartagena, quien registraba cinco anotaciones judiciales por los delitos de estafa (2012), disparó arma de fuego (2017), constreñimiento ilegal (2017), amenazas (2024) y violencia intrafamiliar (2025).

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue abordado por un ciudadano y sin medir palabra atenta con arma de fuego contra la integridad del hoy occiso, posteriormente metros más adelante aborda una motocicleta huyendo del lugar.

La inspección técnica al lugar de los hechos fue adelantada por personal de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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