Un presunto delincuente abatido y otro capturado en el sur de Cartagena
El procedimiento judicial se presentó en el barrio San José de los Campanos
Los hechos ocurrieron en la carrera 103.
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Durante un procedimiento policial resultó un sujeto abatido y otro individuo resultó capturado y se incautó un arma de fuego.
Al parecer, los hechos se habrían presentado durante un hurto.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...