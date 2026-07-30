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30 jul 2026 Actualizado 07:56

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Un presunto delincuente abatido y otro capturado en el sur de Cartagena

El procedimiento judicial se presentó en el barrio San José de los Campanos

Un presunto delincuente abatido y otro capturado en el sur de Cartagena

Un presunto delincuente abatido y otro capturado en el sur de Cartagena

Un presunto delincuente abatido y otro capturado en el sur de Cartagena
Cartagena
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Los hechos ocurrieron en la carrera 103.

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Durante un procedimiento policial resultó un sujeto abatido y otro individuo resultó capturado y se incautó un arma de fuego.

Al parecer, los hechos se habrían presentado durante un hurto.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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